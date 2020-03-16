Александр Емельяненко Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лига единоборств Absolute Championship Akhmat проведёт экстренное совещание, где рассмотрит возможность сохранения турнира ACA 107, запланированного на 3 апреля в Москве.

На совещании будут рассмотрены все возможности проведения этого ивента. Мы сделаем все, чтобы бой Емельяненко — Исмаилов состоялся, — приводит слова президента АСА Алексея Яценко пресс-служба организации.

Главным событием турнира должен стать бой в тяжёлом весе между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

Как сообщал NEWS.ru чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи могут получить восьмилетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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