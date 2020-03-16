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Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи Фьюри могут получить дисквалификации на восемь лет за употребление допинга.

Как сообщает The Guardian, антидопинговое агентство UKADA открыло повторное расследование из-за положительных тестов боксёров в 2015 году, когда в их пробах был обнаружен стероид нандролон. Фьюри объяснили этот факт употреблением...