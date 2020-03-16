https://static.news.ru/photo/25af7fb0-6775-11ea-8716-fa163e074e61_660.jpg Тайсон Фьюри Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи Фьюри могут получить дисквалификации на восемь лет за употребление допинга.

Как сообщает The Guardian, антидопинговое агентство UKADA открыло повторное расследование из-за положительных тестов боксёров в 2015 году, когда в их пробах был обнаружен стероид нандролон. Фьюри объяснили этот факт употреблением мяса дикого кабана.

Недавно в СМИ появилась информация, что представитель команды Фьюри предлагал $30 тыс. фермеру из Ланкашира Мартину Керфуту за помощь при подтверждении этого факта. Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен опроверг эту информацию.

Как писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном срыве боя с Тони Фергюсоном за титул чемпиона UFC в лёгком весе из-за коронавируса.