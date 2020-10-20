Анкалаев признался, что ему надоело всё время готовиться к бою с Куцелабой

https://static.news.ru/photo/ede3575a-12eb-11eb-ba7a-fa163e074e61_660.jpg Магомед Анкалаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец полутяжёлого веса Магомед Анкалаев рассказал о подготовке к отложенному поединку с молдованином Ионом Куцелабой.

В основном она проходила в Америке. Потом я приехал в Дагестан. Чуть отдохнул и снова начал тренироваться. В клуб «Ахмат» не поехал, потому что в Махачкале было много спарринг-партнёров. Основная подготовка прошла там. За полгода подготовка и тренировки надоели, хотелось отдохнуть. Уже скоро бой, и я чувствую себя хорошо, готовым, — приводит слова Анкалаева «Советский спорт» .

Также Анкалаев отметил, что не хотел бы драться в UFC с российскими бойцами и мусульманами.

Как писал NEWS.ru, тренер российского тяжеловеса Александра Волкова Тарас Кияшко объяснил, какие выводы его подопечный сделал из поражения в последнем бою с Кёртисом Блейдсом.