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Единоборства

Анкалаев признался, что ему надоело всё время готовиться к бою с Куцелабой

18:44, 20 октября 2020
Магомед Анкалаев Магомед Анкалаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец полутяжёлого веса Магомед Анкалаев рассказал о подготовке к отложенному поединку с молдованином Ионом Куцелабой.

В основном она проходила в Америке. Потом я приехал в Дагестан. Чуть отдохнул и снова начал тренироваться. В клуб «Ахмат» не поехал, потому что в Махачкале было много спарринг-партнёров. Основная подготовка прошла там. За полгода подготовка и тренировки надоели, хотелось отдохнуть. Уже скоро бой, и я чувствую себя хорошо, готовым, — приводит слова Анкалаева «Советский спорт».

Также Анкалаев отметил, что не хотел бы драться в UFC с российскими бойцами и мусульманами.

Как писал NEWS.ru, тренер российского тяжеловеса Александра Волкова Тарас Кияшко объяснил, какие выводы его подопечный сделал из поражения в последнем бою с Кёртисом Блейдсом.

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