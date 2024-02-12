Александр Поветкин оценил сериал «Слово пацана» Экс-чемпион мира Александр Поветкин заявил, что ему понравился «Слово пацана»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Поветкин

Российский боксер, олимпийский чемпион и экс-чемпион мира Александр Поветкин в интервью NEWS.ru на турнире RCC Boxing в Екатеринбурге оценил сериал «Слово пацана». Он высоко оценил работу Жоры Крыжовникова, несмотря на критику картины со стороны ряда других спортсменов.

Смотрел, мне понравилось. Я слышал критику этого сериала со стороны коллег, но мне понравилось. Качественно сделано, сюжет интересный. Хороший сериал, — сказал Поветкин.

Боксер также заявил, что никогда не смотрит политические шоу по телевизору.

Если есть свободное время вечером, я выберу спорт: футбол или бокс, в зависимости от того, какой матч или какой бой. Если спорта нет — сериал посмотрю, — добавил экс-чемпион мира в тяжелом весе.

10 февраля в Екатеринбурге российский боксер Заур Абдуллаев победил венесуэльца Роджера Гутьерреса. 29-летний россиянин выиграл единогласным решением судей и стал претендентом на титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. Счет судейских записок — 100:90, 97:93, 98:92 в пользу россиянина.