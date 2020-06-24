На четырёх июльских турнирах в UFC, которые пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби выступят 11 бойцов из России. Поединки для удобства американских зрителей будут проходить ночью, а вся инфраструктура половины искусственного острова Яс будет работать на UFC. NEWS.ru рассказывает о россиянах, которые будут драться 11, 15, 18 и 25 июля.

Пётр Ян, легчайший вес

12 июля рано утром по московскому времени у России должен появиться второй действующий чемпион UFC. Ярчайший представитель бокса в UFC Пётр Ян сразится за вакантный титул с бразильской легендой Жозе Алду, считающимся лучшим полулегковесом в истории. Скорость Алду ушла вместе с лучшими годами бразильца, и в бою против Яна его единственными козырями будут опыт и длина рук, но этого явно недостаточно для победы. Многие фанаты недовольны, что на титульный бой вывели бойца с двумя поражениями кряду, а Яна впереди ждёт куда более серьёзное испытание в лице американского борца Алджемейна Стерлинга.

Муслим Салихов, полусредний вес

Если бразилец Элизеу Залески дос Сантос сможет одолеть короля кунг-фу Муслима Салихова, его впору называть грозой россиян или охотником за россиянами. В 2016 году он добил в третьем раунде ныне успешного средневеса Омари Ахмедова, в марте этого года одолел по очкам Алексея Кунченко и выиграл восемь из десяти поединков в UFC. У Салихова дела после поражения в дебюте от Алекса Гарсии тоже пошли в гору и он выиграл три поединка подряд, отметившись специальной премией за ярчайший нокаут француза Нордина Талеба. Вряд ли бразилец выдержит бой в стойке со столь техничным оппонентом, а потому он будет использовать проверенную с Кунченко тактику клинчей и переводов в партер, но вряд ли и это его спасёт.

Роман Богатов, лёгкий вес

Экс-чемпион M-1 Challenge — один из самых разносторонних учеников Александра Шлеменко, который не только в стойке хорош, но и в партере не теряется. В дебютном бою в лучшей лиге мира ему дали очень серьёзного соперника, с которым будет непросто сохранить заветный ноль в графе «Поражения». 40-летний бразилец Леонардо Сантос не проигрывает с 2009 года, но и выступает с тех пор не часто. В то же время в его активе есть победа над топовым Кевином Ли, а после выигрыша нокаутом прошлым летом он вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова. Сантос не только отлично владеет джиу-джитсу, но и способен доставить любому сопернику проблемы в стойке.

Лиана Джоджуа, наилегчайший вес

После неудачного дебюта в UFC грузинка с российским паспортом намерена провести работу над ошибками. В случае повторной неудачи она может получить увольнение. После поражения техническим нокаутом от не хватающей звёзд с неба канадки Сары Морас Лиана поняла, что в легчайшем весе, где большинство соперниц намного мощнее и выше на полголовы, ей делать нечего. Её соперница Диана Белбита находится в схожей ситуации. Дебютный бой она проиграла и больше не имеет права на ошибку. Бой девушек откроет второе шоу на «Бойцовском острове» 15 июля.

Аскар Аскаров, наилегчайший вес

Экс-чемпион ACB и победитель сурдлимпиады по вольной борьбе Аскар Аскаров получил шанс закрепиться в десятке сильнейших бойцов самого лёгкого дивизиона у мужчин. Его бразильский соперник Алешандре Пантожа — одноклубник Жозе Алду. Он обладает несравнимо большим опытом, нежели россиянин, а потому справедливо считается фаворитом противостояния. Более того, он побеждал Брэндона Морено, а с ним Аскаров провёл пока самый сложный бой в своей карьере, который завершился вничью.

Хадис Ибрагимов, полутяжёлый вес

Фактурный питерский полутяж пока из всех бывших чемпионов M-1 Challenge, рванувших в последние два года в UFC, разочаровывает больше всех. В октагоне мощный нокаутёр пока отметился отсутствием внятного плана на бой, дырявым бензобаком и неспособностью противопоставить сопернику что-то серьёзнее «колхозных» размашистых ударов. Третий шанс наверняка станет для него последним, а в качестве соперника выбран небитый дебютант из Грузии Роман Долидзе. Он тоже мощный физически атлет, сделавший себе имя в украинской компании WWFC, где он все бои завершил досрочно и стал чемпионом. Природа его впечатляющей мускулатуры стала понятна год назад, когда он получил годовую дисквалификацию за употребление допинга.

Тагир Уланбеков, наилегчайший вес

Протеже и друг Хабиба Нурмагомедова дебютирует в первом в истории UFC российско-украинском дерби, где помимо соседского противостояния будет немало других интриг. Уланбеков становился чемпионом лиг Fight Nights и GFC, а его визави Александр Доскальчук завоевал титул чемпиона M-1 Challenge. Оба соперника проводят дебютные поединки в организации и оба отлично борются и имеют всего по одному поражению в карьере. Шансы Уланбекова, имевшего в последних боях более серьёзную оппозицию, оцениваются выше.

Арман Царукян, лёгкий вес

Россиянин армянского происхождения к своему третьему бою в UFC готовится дома в Краснодаре. Его соперник Дави Рамос в прошлом сентябре прервал серию из четырёх побед к ряду, уступив по очкам Исламу Махачеву, который побеждал и Царукяна. Однако Арман уверен, что в отличие от бразильца доставил Махачеву куда больше проблем, а потому и является фаворитом.

Рамос большинство побед одержал удушающими приёмами, а потому наверняка полезет искать счастья в партере, а на ногах у Царукяна должно быть ощутимое преимущество.

Мовсар Евлоев, полулёгкий вес

Год назад первый ингуш, одержавший победу в октагоне, Мовсар Евлоев должен был встретиться с британским дебютентом UFC Майком Гранди, но из-за травмы произошла замена соперника. Переход в более тяжёлую категорию никак не помешал Евлоеву продолжить свою победную серию, однако предстоящий соперник будет ощутимо более сложным. Гранди — борец высокого уровня, который представлял Великобританию на чемпионате мира. При этом он невероятно мощный для своей весовой категории, а потому Евлоев столкнётся с очень неудобным оппонентом.

Умар Нурмагомедов, легчайший вес

Двоюродный брат Хабиба наконец дождался своего дебюта в октагоне. До этого он выиграл все 12 поединков в таких известных промоушенах, как PFL, Fight Nights и GFC, который курирует его именитый родственник. Как и все представители клана, Умар отличный борец, но при этом не обладает нокаутирующим ударом. Его соперник Натаниэль Вуд — ученик известного экс-бойца UFC Брэда Пикетта и экс-чемпион крупнейшей британской лиги Cage Warriors как раз обладает динамитом в руках. Правда, первые три боя в UFC он выиграл удушающими приёмами, а в феврале был нокаутирован ветераном октагона Джоном Додсоном.

Рамазан Эмеев, полусредний вес

Откроют заключительный из четырёх турниров UFC на «Бойцовском острове» два экс-чемпиона M-1 Challenge. Для россиянина Рамазана Эмеева будет важно реабилитироваться после прошлогоднего поражения в Москве, которое стало для него первым в UFC. Впрочем, и без того в карьере дагестанского бойца немало трудностей. Во-первых, Эмеев не может получить американскую визу и драться в самых крутых турнирах, а во-вторых, все его поединки получаются не зрелищными и откровенно скучными, а потому за второе поражение подряд его могут освободить от контракта. Соперником Рамазана станет непобеждённая восходящая звезда казахстанских ММА Шавкат Рахмонов, который все свои 12 профессиональных поединков выиграл досрочно, а проигрывал только в любителях Гаджимураду Хирамагомедову.