PayPal сообщил о прекращения обслуживания переводов внутри России

https://static.news.ru/photo/76632980-c1fb-11ea-bc72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Представители PayPal сообщили о решении покинуть рынок внутрироссийских переводов. Причиной стало ужесточение требований к иностранным платёжным системам.

Решение вступит в силу с 31 июля 2020 года. Однако пользователи по-прежнему смогут осуществлять получать и осуществлять переводы за рубеж.

Ужесточение правил в России начало действовать с 4 июля. Так, в силу вступили поправки в закон «О национальной платежной системе». Они были приняты депутатами Госдумы ещё в 2019 году. Согласно документу, операторы электронных денежных средств не вправе передавать информацию о переводах, которые проводятся внутри страны.

Помимо этого, теперь в России запрещено пополнение анонимных электронных кошельков PayPal, «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, VK Pay и других аналогичных систем через платёжные терминалы, сообщает РБК.

NEWS.ru писал ранее, что Сбербанк России сообщил о запуске платёжной системы SberPay. Она позволяет оплачивать товары и услуги с помощью приложения «Сбербанк онлайн».