PayPal сообщил о прекращения обслуживания переводов внутри России

Представители PayPal сообщили о решении покинуть рынок внутрироссийских переводов. Причиной стало ужесточение требований к иностранным платёжным системам.
Решение вступит в силу с 31 июля 2020 года. Однако пользователи по-прежнему смогут осуществлять получать и осуществлять переводы за рубеж.
Ужесточение правил в России начало действовать с 4 июля. Так, в силу вступили поправки в закон «О национальной платежной системе». Они были приняты депутатами Госдумы ещё в 2019 году. Согласно документу, операторы электронных денежных средств не вправе передавать информацию о переводах, которые проводятся внутри страны.
Помимо этого, теперь в России запрещено пополнение анонимных электронных кошельков PayPal, «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, VK Pay и других аналогичных систем через платёжные терминалы,
NEWS.ru писал ранее, что Сбербанк России сообщил о запуске платёжной системы SberPay. Она позволяет оплачивать товары и услуги с помощью приложения «Сбербанк онлайн».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен