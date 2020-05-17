Российская валюта на предстоящей неделе будет получать поддержку от нескольких факторов. Повысились нефтяные цены в ответ на улучшение спроса в Китае и мире в целом из-за постепенного ослабления карантина в различных странах. Одновременно снижается предложение за счёт сокращения добычи по соглашению ОПЕК+, а также в США. Котировки Brent с рубежей $30–32 за баррель вышли в диапазон $33–35.

Рубль поддерживают и интенсивные продажи валюты со стороны ЦБ и Минфина, в основном по «бюджетному правилу». Оно предусматривает, что при цене нефти ниже $42,4 для восполнения выпадающих доходов бюджета происходит реализация валюты из ФНБ.

На текущей неделе важен будет и начавшийся налоговый период с продажами валютной выручки экспортёрами для уплаты налогов. Объём выплат в бюджет до конца месяца оценивается в 1,1 трлн рублей. Кроме того, в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 июня инвесторы покупают российские гособлигации, дающие пока более высокую доходность, пояснил NEWS.ru трейдер и главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

В свою очередь, есть и риски для рубля. Они связаны, например, с эскалацией опасности новой «торговой войны» США и Китая из-за претензий Пекину по поводу распространения коронавируса. Важно и то, что при усилении рубля объём интервенций ЦБ может уменьшиться. Его высокий курс невыгоден, поскольку ещё более снижает доходы бюджета от экспорта, и без того сильно упавшие.

На текущей неделе не ожидается иных запланированных событий, способных резко воздействовать на курс. Наиболее вероятно, что он сохранится в основном в пределах диапазона 72,1–74,5 рубля за доллар. Марк Гойхман главный аналитик TeleTrade главный аналитик TeleTrade

YAY\TASS

Восстановление нефти

Нефтяной рынок постепенно восстанавливается после краха котировок в апреле. В качестве драйверов роста следует рассмотреть сразу несколько причин.

Согласно недавнему отчёту Государственного статистического управления КНР, объёмы переработки сырья в стране в апреле увеличились до 13,1 млн баррелей в сутки (11,78 млн — в марте). Судя по всему, спрос на топливо восстанавливается несколько быстрее, чем предполагалось. МЭА изменило прогноз по глобальному спросу в лучшую сторону: агентство ожидает, что во II квартале он снизится на 20 млн баррелей в сутки, что на 3,2 млн меньше предыдущих цифр.

На рынке до сих пор наблюдается избыток предложения, но инвесторы в целом положительно оценивают усилия стран ОПЕК+ и Саудовской Аравии. Саудиты решили взять на себя дополнительные обязательства по сокращению буровой активности в 1 млн баррелей в сутки. Тем временем американские компании значительно снизили производство на фоне низких цен. Согласно EIA, оно снизилось на 0,5 млн баррелей в сутки по сравнению со значениями 2019 года, однако ряд независимых аналитиков предполагают, что реальные цифры могли оказаться гораздо выше — вплоть до 2 млн баррелей в сутки.

Как считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, интересно посмотреть на количество буровых установок в стране: с апреля их число сократилось в два раза — 258 штук по итогам прошлой недели против 562 штук.

При этом основная активность сохраняется лишь на пяти крупнейших сланцевых бассейнах страны, тогда как в остальных штатах падение производства выглядит ещё более массивным. Например, в Оклахоме число установок снизилось на 89%, до 11 штук. Арсений Дадашев трейдер и директор Академии управления финансами и инвестициями трейдер и директор Академии управления финансами и инвестициями

Между тем серьёзных макроэкономических отчётов на неделе не ожидается. Инвесторы будут и дальше внимательно следить за распространением коронавируса и ожидать новых сообщений касательно ослабления карантинных мер. В отсутствие неожиданных негативных новостей котировки вполне могут продолжить рост и закрепиться выше отметки $32,5 за баррель.

Золото обновляет максимумы

CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Золото в последнее время становится более предпочтительным защитным активом. Это происходит на фоне падения доходности долларовых облигаций к нулю, поэтому бумажные активы перестают выполнять функцию защиты капитала от обесценивания.

В свою очередь, спрос на защитные активы провоцирует снижение мировой экономики, а также экономики США в частности. Об этом свидетельствует ряд данных по безработице, инфляции, динамике ВВП. Плюс на прошлой неделе были опубликованы данные по розничным продажам в Штатах. Статистика неутешительная: в апреле в стране зафиксировано рекордное падение объёма розничных продаж на 16,4%.

В понедельник золото обновило максимум прошлой недели на уровне $1751,56 за тройскую унцию, тем самым подтвердило актуальность восходящего тренда.