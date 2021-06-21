На рынке недвижимости стало на 20% больше квартир с обременением

На российском рынке недвижимости число квартир на продажу с обременением выросло на 20%. Речь идёт о жилье в ипотеке, или купленном с использованием материнского капитала, пишут «Известия».

Как сообщил газете глава направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании «Этажи» Алексей Панов, в июне 2021 года количество таких квартир увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Кроме ипотечных квартир на рынке можно встретить жильё, купленное в рассрочку с договором доверительного управления или пожизненной ренты. Ещё в списке обременений, например, арест имущества.

Эксперты объясняют это тем, что доходы населения падают, многие теряют работу и утрачивают способность платить по ипотеке.

Увеличение доли квартир с обременениями на рынке обусловлено, прежде всего, продолжающимся снижением уровня доходов населения, — пояснила управляющий партнёр компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Многие россияне покупали квартиры в новостройках по программе льготной ипотеки, избавляясь от старой недвижимости.

Объекты недвижимости дорожают по инерции, и общий рост цен должен прекратиться к августу. Об этом ранее рассказал эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.