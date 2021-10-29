Макрон: Россия не манипулировала ценами на газ

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что не увидел свидетельств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители на европейском рынке. Он в интервью газете Financial Times ​​​отказался обвинить Москву в топливном кризисе.

У меня нет доказательств манипулирования ценами, и я никого не обвиняю, — отметил Макрон на соответствующий вопрос журналистов.

В данный момент, уверен Макрон, решить вопрос с ценами на газ у Европы не получится. Но в задачу лидеров ЕС входит попытка избежать перебоев в поставках и дальнейшего роста цен.

Странам G20 необходимо скоординировать свои действия по переговорам с производителями энергоносителей и потребителями, чтобы зимой не случилось кризиса с поставками.

Ранее «Газпром» подтвердил продление контракта на поставку газа в Молдавию с 1 ноября сроком на пять лет. Об этом говорится в сообщении холдинга. В компании отмечают, что договор был продлён на взаимовыгодных условиях. Договор был подписан 29 октября по итогам переговоров председателя правления российского холдинга Алексея Миллера и представителей Молдавии.