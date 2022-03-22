Кусачие цены: кошки и собаки угодили под санкции

Из-за падения курса рубля и перебоев с поставками в России резко увеличилась стоимость кормов и лекарств для домашних животных. Дефицит и рост цен почувствовали в первую очередь покупатели диетических и лечебных кормов, большинство которых поставляется из-за рубежа. Непросто всё и с лекарствами. Около 70% российского рынка препаратов для животных приходится на иностранных производителей. Смогут ли владельцы кошек и собак найти замену иностранным брендам и сколько за это придётся заплатить — в материале NEWS.ru.

«11 тысяч за упаковку»

Международные логистические маршруты в РФ попали под удар антироссийской политики. Под санкциями оказался и рынок кормов для домашних животных, хотя официально на корма никакие ограничения не вводили. Основная проблема связана с поставками из Европы — сложностями с поиском транспорта и налаживанием оплаты с поставщиками. Многие владельцы домашних питомцев жалуются на дефицит привычных кормов, а также резкий рост цен.

Представители компаний Royal и Purina говорили мне, что будут налаживать логистику, но цены определённо вырастут. Уже сейчас они очень высокие. Вчера клиентка приобрела упаковку весом три килограмма гипоаллергенного корма для собаки за 11 тысяч рублей, — рассказывает NEWS.ru ветеринар-диетолог Анна Суаро.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из подмосковных зоомагазинов корреспонденту NEWS.ru рассказали, что цены на ранее закупленный товар они не меняли, однако новые поставки товаров со складов подорожали на 15–20%. При этом поставщики резко сократили сумму одного заказа (с 50 тысяч до 15 тысяч рублей) и его частоту.

Если раньше можно было заказывать товар хоть каждый день, то сейчас — только раз в две недели. За это время некоторые виды кормов покупатели успевают разобрать, однако дефицита у нас не наблюдается. К моменту, когда полки оказываются полностью пустыми, приходит новая партия товара, — говорит собеседница NEWS.ru

По словам продавца, без корма четвероногие друзья не останутся. Другой вопрос, что в новых реалиях его придётся покупать уже по новой цене. Отечественная продукция уже подорожала примерно 30%, и это, очевидно, далеко не предел.

По данным Союза предприятий зообизнеса (СПЗ), доля импортных кормов для домашних животных на российском рынке составляет около 15%. Порядка 85% кормов производится в России, преимущественно предприятиями двух транснациональных компаний — Mars (бренды Royal Canin, Perfect Fit, Whiskas, Sheba, KiteKat, Pedigree, Cesar, Chappi) и Nestle (Pro Plan, Pro Plan Veterinary Diets, Purina One, Friskies, Felix).

Компания Nestle ранее объявила, что корма Purina и дальше будут поступать в Россию. Mars только приостановила рекламу и инвестиции в Россию. В компании «Акана» заявили, что европейские поставщики не остановили пересылки, но подняли цены. Colgate (владеет брендом Hill’s) предупредила, что ограничит поставки продукции в Россию.

Компания Absolute Petfood (поставляет специализированные корма Grandorf и One&Only) заверила, что продолжит поставки в Россию, однако вынуждена «пересматривать отгрузочные цены регулярно, чтобы не останавливать отгрузки и обеспечивать доступность товаров».

Проблему усугубляет тот факт, что в России практически отсутствует собственное производство кормов самого высокого качества (с содержанием свежего мяса) и класса холистик (в которых используется множество натуральных ингредиентов), диетических, а также лечебных кормов. Такие корма (например, итальянские Monge и Farmina, бельгийский Grandorf) в Россию завозятся из-за рубежа. При этом продаются они в специализированных зоомагазинах и ветеринарных клиниках. Именно на эти корма сегодня наблюдается ажиотажный спрос и, как следствие, самый резкий рост цен.

Паниковать уже поздно

Не менее существенна зависимость отечественной ветеринарии от иностранных поставщиков. Ёмкость российского рынка ветеринарных препаратов, по разным оценкам, составляет около 48 млрд рублей, из них на отечественных производителей приходится 15 млрд, всё остальное — это импорт.

Ветврачи уже заявляют о дефиците зарубежных лекарств. Это касается в том числе препаратов для анестезии, а также вакцин, большинство из которых импортируется из европейских стран. Но и в России производятся аналогичные вакцины.

pexels.com

Как заявил NEWS.ru президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа, на сегодняшний день ситуация на рынке ветпрепаратов стоит не так остро, но дефицит уже возникает.

Дальше будем думать, как этот вопрос решить, над проблемой работают уже сейчас. Что-то заместить будет нельзя, на что-то потребуется время. Спрос на лекарства для животных растёт, как и спрос на сахар: все стараются запастись какими-то препаратами впрок, отсюда и возникает дефицит, — пояснил Середа.

По разным данным, ветпрепараты уже подорожали на 50–80%, а цены на отдельные позиции увечились втрое. А всему виной — необоснованная паника, комментирует генеральный директор Союза предприятий зообизнеса (СПЗ) Татьяна Колчанова. Закупочные цены и на корма, и на лекарства на фоне роста курсов валют к рублю и разрыва логистических цепочек действительно выросли, но не так сильно — на 5–10% (максимум — на 30–40%). Но ситуацией умело воспользовались перекупщики.

По данным участников СПЗ, в отсутствии ажиотажного спроса запасов кормов могло бы хватить на 1–1,5 месяца, запасов лекарств — на 2 месяца. За это время компании бы наладили логистику и дефицита можно было бы избежать, считает Колчанова.

Но как объяснить людям, что они делают только хуже, закупаясь на месяцы и даже годы вперёд? — задаётся вопросом собеседница NEWS.ru.

Полностью перевести ветеринарию на отечественные препараты сегодня невозможно, уверен член регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, совладелец конного завода «Ермак» Кирилл Ермоленко. По его словам, у порядка 40% препаратов просто нет отечественных аналогов, а для налаживания производства помимо денег потребуется время — до шести месяцев. И это при условии, если все пойдёт хорошо, замечает эксперт.

Чем лечить и чем кормить

Хорошая новость в том, что ведущие зарубежные производители лекарственных средств не покидали российский рынок. Поэтому следует набраться терпения и подождать — в течение полутора месяцев поставки должны восстановиться, считает Колчанова. Это же касается и специализированных кормов для нуждающихся в особом уходе животных. Пока же российские предприниматели уже задумываются о сотрудничестве с другими странами, которые готовы поставлять в Россию не менее качественную продукцию, чем европейцы. Это, к примеру, Бразилия, Аргентина, Индия, Китай, Корея, перечисляет Колчанова.

Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Для здоровых питомцев найти замену привычному корму и сейчас не проблема (проблема, скорее, как смириться с ростом цен), Но для животных, страдающих различными заболеваниями, сделать это уже не так-то просто, даже если речь идёт о временной замене, признаёт Анна Суаро. По её словам, всё зависит от типа заболевания. Животных с почечной недостаточностью, заболеваниями ЖКТ, панкреатитом, диабетом можно перевести на натуральное питание. Но это вряд ли возможно сделать в ситуации, когда питомец страдает пищевой непереносимостью. В этом случае она настоятельно рекомендует проконсультироваться со специалистом.

Некоторые ветеринары советуют владельцам кошек и собак на специальной лечебной диете закупать впрок тот корм, который их питомцы ели раньше. Однако 11 тысяч, потраченных на одну маленькую упаковку, которой кошке хватит от силы 1,5–2 месяца, не выход из ситуации, считает Суаро. Немногочисленные российские аналоги диетологам ещё только предстоит изучить. Отзывы по ним собрать сложно, на это понадобится время, объясняет она. По мнению ветеринара, при большом желании наладить производство холистиков и лечебных кормов в России можно было бы в течение нескольких месяцев: составить рецептуру, определиться с поставщиками сырья, найти российские аналоги импортных добавок и минералов.

Российский производитель «Мираторг» (бренд Winner) уже заявил, что готовится увеличить производство кормов и у России хватит ресурсов для производства нужного ассортимента.