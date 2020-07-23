Госдума может запретить гражданам покупать иностранные ценные бумаги

https://static.news.ru/photo/82b96e14-ccec-11ea-aa45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы заявили о вероятном запрете для граждан на покупку иностранных ценных бумаг. В частности, подразумевается размещение средств через индивидуальные инвестиционные счета.

Может быть, мы примем решение, что через индивидуальные инвестиционные счета инвестиции должны идти только в российские инструменты, а иностранные — ограничить или запретить, — цитирует радиостанция «Говорит Москва» главу думского комитета Анатолия Аксакова.

Он также подчеркнул, что новая льгота должна действовать так, чтобы деньги российских инвесторов уходили в экономику страны, а не иностранные юрисдикции.

Ранее NEWS.ru информировал, что новые участники фондового рынка теперь смогут совершать сделки и покупать сложные инструменты на фондовом рынке только после того, как пройдут специальное тестирование. Соответствующие поправки в закон «О рынке ценных бумаг» нижняя палата парламента приняла в третьем чтении.

Такая мера позволит защитить розничных инвесторов от рисков. Новые правила вступят в силу с апреля 2022 года.