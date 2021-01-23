Одинокие, но здоровые: брачные агентства сообщили об оттоке клиентов

По разным данным, в России от 20 до 30 процентов взрослого населения живёт в одиночестве. Половина из них обитают в Москве. Чем больше город, тем сложнее человеку устроить свою личную жизнь, говорят психологи. Главная причина — недостаток времени и постоянная усталость. По этой причине многие решаются воспользоваться услугами брачных агентств. По заданным критериям специалисты подбирают пару и организуют встречу. При этом специалисты отмечают — пандемия коронавируса повлияла на брачную активность россиян. Руководители агентств констатируют падение спроса на услуги сватовства. Из-за страха заболеть клиенты отказываются от личных встреч, предпочитая общение онлайн. Почему это часто оборачивается серьёзными проблемами — в материале NEWS.ru.

Пандемия коронавируса существенно повлияла на рынок брачных услуг в России. Как рассказала в беседе с NEWS.ru директор клуба знакомств Елена Коротаева, число клиентов за последние девять месяцев сократилось более чем в два раза. Если раньше их мероприятия посещало до 100 человек, то сейчас — не больше 40.

Особенно сильно упал спрос на брачные услуги у представителей старшего поколения. Как сообщила Коротаева, людей в возрасте 55+ на вечеринках знакомств стало меньше на 75%. Многие приходят только после того, как поставят вакцину или переболеют и сдадут тест на антитела.

О страхе своих клиентов заразиться коронавирусом также заявил директор брачного агентства Анатолий Алтухов. Количество желающих познакомиться и вступить в отношения серьёзно сократилось из-за пандемии коронавируса.

Доходит до смешного. Предлагаешь мужчине женщину. Хорошая такая. Он отказывается, говорит: целоваться же надо. Вдруг она больная. Анатолий Алтухов директор брачного агентства директор брачного агентства

Хорошее здоровье — одно из обязательных требований к партнёру во многих анкетах сегодня, сообщил Алтухов. Чаще этот запрос поступает от мужчин, сообщил Алтухов. По этой же причине представители сильного пола всех возрастов ищут стройную девушку до 28 лет. Молодость и нормальный вес — показатели здоровья. Это важно в первую очередь для рождения детей.

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Из-за пандемии и экономического кризиса количество клиентов, желающих обрести вторую половину, сократилось в несколько раз, подтвердила в разговоре с NEWS.ru директор брачного агентства Наталья Бурмакина. Искать свою любовь люди начали на онлайн-площадках: сайтах знакомств, в мобильных приложениях. Такой способ коммуникации несёт в себе определённые риски, утверждает спикер. Бывшие клиенты брачных агентств часто нарываются на мошенников.

Часто на сайтах знакомств сидят гастарбайтеры, которые начинают забрасывать комплиментами, но на самом деле им нужна материальная поддержка. А мужчины говорят, что очень много девушек, которых интересует только виртуальный секс за деньги. Семья и дети им не нужны. Наталья Бурмакина директор брачного агентства директор брачного агентства

Тем, кто всё же решает искать вторую половину через онлайн-сервис, Бурмакина советует проконсультироваться у специалиста брачного агентства. Эксперт расскажет, как себя обезопасить от мошенников, правильно выстроить отношения и вообще узнать больше о потенциальном кандидате.

За последний год уровень невротизации в обществе сильно вырос. Людей запугивали коронавирусом и возможными последствиями заражения, сообщил в разговоре с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Поэтому заводить знакомства и ходить на свидания многие не хотят. Предпочитают быть одинокими, но здоровыми.