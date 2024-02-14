Рогов назвал необходимую на весну и лето 2024 года одежду Рогов призвал носить состаренную одежду с дырами весной и летом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стилист Александр Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что весной и летом 2024 года актуальна состаренная одежда с дырами. Он подчеркнул, что речь идет о нарядах с намеренно созданным визуальным эффектом испорченного изделия.

Состаренные и искусственно деконструированные вещи — абсолютный мастхэв сезона весна-лето — 2024, — написал Рогов.

Свой пост стилист подкрепил снимками с данными образами. На них мужчины и женщины носили свитера с дырами, торчащими нитями и оторванными частями материала. Состаренную одежду они сочетали с облегающими шортами, удлиненными белыми рубашками и брюками, джинсами скинни.

Накануне Рогов заявил, что главными модными тенденциями в 2024 году являются потрепанность, инфантильность и обилие украшений на сумках. Свой пост в Telegram-канале он сопроводил снимками с показа осенне-зимней коллекции одного из американских брендов. На фото модели дефилировали в помятых пиджаках и пальто и с объемными сумками, украшенными многочисленными аксессуарами.

Ранее Рогов сообщил, что красное пальто должно быть как в мужском, так и в женском гардеробе. Он назвал этот вид одежды «абсолютным мастхэвом». В подтверждение своих слов стилист опубликовал снимки образов с красным пальто. На кадрах женщины сочетали его с остроносыми сапогами на шпильках в тон и объемными серебристыми брошками, джинсами и джемперами. Мужчины составили комбинации с классическими костюмами.