Повара открыли секреты, как сделать яичницу вкуснее

Секреты приготовления яичницы-болтуньи раскрыли профессиональные повара. Шефы рассказали, как сделать вкус довольно просто блюда богаче и интереснее. Об этом пишет Daily Star.
В частности, повара
Кроме того, при приготовлении яичницы не следует слишком сильно разогревать сковородку. Австралийско-французский шеф-повар Ману Фейдель рекомендует поставить её на средний огонь и растопить там сливочное масло, после чего добавить яйца в пузырящееся масло.
По словам шефа, если сковорода окажется чрезмерно горячей, яйца будут готовиться слишком быстро и начнут гореть, а вместо красивой и легкой текстуры превратятся в резину.
При подаче повар советует также добавить к яичнице оливковое масло, морскую соль и перец.
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