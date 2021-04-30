Повара открыли секреты, как сделать яичницу вкуснее

https://static.news.ru/photo/7b62bade-d774-11ea-b79a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Секреты приготовления яичницы-болтуньи раскрыли профессиональные повара. Шефы рассказали, как сделать вкус довольно просто блюда богаче и интереснее. Об этом пишет Daily Star.

В частности, повара советуют добавлять в яичницу немного оливкового масла прямого отжима и морскую соль. Таким образом, масло придаст блюду травяные ноты, жир придаст насыщенность, а морская соль сделает яичницы более хрустящей.

Кроме того, при приготовлении яичницы не следует слишком сильно разогревать сковородку. Австралийско-французский шеф-повар Ману Фейдель рекомендует поставить её на средний огонь и растопить там сливочное масло, после чего добавить яйца в пузырящееся масло.

По словам шефа, если сковорода окажется чрезмерно горячей, яйца будут готовиться слишком быстро и начнут гореть, а вместо красивой и легкой текстуры превратятся в резину.

При подаче повар советует также добавить к яичнице оливковое масло, морскую соль и перец.

Ранее стало известно, какая уличная еда в РФ является самой дорогой и какая — самой дешёвой.