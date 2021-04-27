Названы самая дорогая и дешёвая уличная еда

https://static.news.ru/photo/3781ba24-a7c9-11eb-9e2d-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Самая дорогая уличная еда в России — это хот-доги, но при этом наибольшей популярностью пользуется сосиска в тесте. При этом самой подорожавшей за последние годы едой стал чебурек, а самой бюджетной — пирожки с капустой.

Как сообщили РИА Новости в IT-компании «Эвотор», ссылаясь на данные терминалов в пекарнях и точках продаж еды, все вышеописанные варианты были актуальны в 2020–2021 году.

Самой популярной оказалась сосиска в тесте. Её средняя цена в России — 38 рублей. За год она подорожала на 9%, — сообщили в компании.

При этом в Москве блюдо стоит 55 рублей, в Петербурге — 52 рубля, а минимальная стоимость (12 рублей) зафиксирована в Омской и Кировской областях.

Самый дорогой вариант перекуса — хот-дог — на восьмом месте по популярности у россиян. В среднем по России он стоит 98 рублей — подорожал за год на 22%.

Бюджетное блюдо стоимостью около 27 рублей — пирожок с капустой или с картошкой. В топ-10 блюд уличной еды они занимают четвёртое и шестое место.

На втором месте по популярности — беляши: в среднем в России они стоят 54 рубля, на 36% дороже, чем в прошлом году.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог Маргарита Арзуманян объяснила, как превратить хот-дог в здоровый продукт, не изменяя принципиально его состав.