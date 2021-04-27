Названы самая дорогая и дешёвая уличная еда

Самая дорогая уличная еда в России — это хот-доги, но при этом наибольшей популярностью пользуется сосиска в тесте. При этом самой подорожавшей за последние годы едой стал чебурек, а самой бюджетной — пирожки с капустой.
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Самой популярной оказалась сосиска в тесте. Её средняя цена в России — 38 рублей. За год она подорожала на 9%, — сообщили в компании.
При этом в Москве блюдо стоит 55 рублей, в Петербурге — 52 рубля, а минимальная стоимость (12 рублей) зафиксирована в Омской и Кировской областях.
Самый дорогой вариант перекуса — хот-дог — на восьмом месте по популярности у россиян. В среднем по России он стоит 98 рублей — подорожал за год на 22%.
Бюджетное блюдо стоимостью около 27 рублей — пирожок с капустой или с картошкой. В топ-10 блюд уличной еды они занимают четвёртое и шестое место.
На втором месте по популярности — беляши: в среднем в России они стоят 54 рубля, на 36% дороже, чем в прошлом году.
Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог Маргарита Арзуманян объяснила, как превратить хот-дог в здоровый продукт, не изменяя принципиально его состав.