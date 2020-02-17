https://static.news.ru/photo/bb3f62b4-521e-11ea-83f0-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Армстронг-Джонс и его супруга Серена Фото: PA/ТАСС

Сын принцессы Маргарет, дизайнер и предприниматель Дэвид Армстронг-Джонс и его супруга Серена решили расстаться. Об этом сообщил официальный представитель пары.

Племянник британской королевы Елизаветы II и его жена прожили в браке 26 лет, у них двое детей — 20-летний Чарльз и 17-летняя Маргарет.

Граф и графиня Сноудон миролюбиво пришли к согласию о том, что их брак закончился и что они должны быть разведены, — приводит Би-би-си заявление пресс-секретаря супругов.

Ранее NEWS.ru писал о расставании любимого внука Елизаветы II Питера Филлипса с женой Отем Келли. Пара намерена остаться друзьями и вместе воспитывать дочерей, девятилетнюю Саванну и семилетнюю Айлу.