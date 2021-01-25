Новая оптическая иллюзия с цветом платья телеведущей вызвала споры

https://static.news.ru/photo/db6daf1e-5e89-11eb-9fdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: kendallgilding7 / instagram

Телеведущая из Австралии Кендалл Джилдинг стала виновницей спора в соцсетях по поводу цвета её платья. Пользователи из-за оптической иллюзии не смогли решить, голубое оно или белое.

Джилдинг выложила у себя в соцсети два поста, в них она в одном и том же платье. Но в первом случае она стоит на фоне синей стены, поэтому кажется, что платье приобрело голубой оттенок. Снимок подписан следующим образом: «В среду — в белом».

На другом фото она в студии в этом же платье, но теперь оно абсолютно точно белое.

Пользователи спорили недолго, телеведущая сама сообщила, что платье действительно белое. Она отметила, что цвет мог исказиться из-за плохого освещения.

«Для всех, кто спорит, белое у меня платье или синее, вот фото в новостной студии!» — написала телеведущая.

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