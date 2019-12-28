Певица Полина Гагарина выложила несколько снимков со своей фотосессии и её подписчики обратили внимание, что на фотографиях у артистки неестественно большие ступни.
На снимке Гагарина позирует в длинном платье, выставив одну ногу вперёд. Из-за ракурса размер ноги певицы кажется слишком большим. Подписчики указали артистке, что на фотографиях кажется, что туфли 65 размера. Звезда восприняла комментарии с юмором. «Так такой и есть», —
Как сообщал NEWS.ru ранее, ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева опубликовала фото с бывшим любовником. На снимке артистку обнимает на диване Дмитрий Нагиев. При этом рядом с парой сидит телеведущий Иван Ургант. Не все подписчики положительно оценили снимок. Кому-то он показался неприличным.
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