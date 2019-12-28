https://static.news.ru/photo/a9d212a4-29d0-11ea-83d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Полина Гагарина выложила несколько снимков со своей фотосессии и её подписчики обратили внимание, что на фотографиях у артистки неестественно большие ступни.

На снимке Гагарина позирует в длинном платье, выставив одну ногу вперёд. Из-за ракурса размер ноги певицы кажется слишком большим. Подписчики указали артистке, что на фотографиях кажется, что туфли 65 размера. Звезда восприняла комментарии с юмором. «Так такой и есть», — написала она.

Как сообщал NEWS.ru ранее, ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева опубликовала фото с бывшим любовником. На снимке артистку обнимает на диване Дмитрий Нагиев. При этом рядом с парой сидит телеведущий Иван Ургант. Не все подписчики положительно оценили снимок. Кому-то он показался неприличным.