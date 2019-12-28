https://static.news.ru/photo/748db334-2951-11ea-8090-fa163e074e61_660.jpg Фото: larisa_guzeeva/instagram.com

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева опубликовала фото с бывшим любовником. На снимке артистку обнимает на диване Дмитрий Нагиев. При этом рядом с парой сидит телеведущий Иван Ургант.

Не все подписчики положительно оценили снимок. Кому-то он показался неприличным.

Как так можно, замужней женщине лежать на всеобщее обозрение с мужиком каким-то. Я думала, вы мудрая, богемная женщина, а сейчас я вижу, что вы лёгкодоступная баба! — написала одна из подписчиц.

Звезда «Жестокого романса» уже 20 лет замужем за бизнесменом Игорем Бухаровым. С Нагиевым у неё был краткосрочный роман в конце 80-х. По словам артиста, он тогда учился в театральном институте, куда по делам зашла Гузеева. По какой-то причине актрисе понравился молодой человек и какое-то время пара встречалась.

Ранее, как писал NEWS.ru, Гузеева в эфире своего брачного шоу рассказала о проблемах с алкоголем, которые у неё когда-то были. Избавиться от пагубного пристрастия, по её словам, она решила, когда в какой-то момент ей стало неприятно смотреть на себя.