Названы самые эффективные упражнения на свежем воздухе Тренер Волынкина посоветовала делать многосоставные упражнения в зонах воркаута

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В зонах воркаута есть все необходимое для поддержания тонуса, но лучше всего выполнять многосоставные упражнения, заявила NEWS.ru тренер Мария Волынкина. Она посоветовала делать тренировку на все группы мышц. По ее словам, следует обязательно выполнять приседания, отжимания от скамьи и на брусьях, подтягивания, прыжки, прямую и боковую планки.

Начинаем с приседаний: сначала медленные, потом более быстрые, затем отжимания от скамьи и на брусьях. Для мужчин и женщин хорошо прорабатывать все мышечные группы, поэтому важно делать подтягивания. Отличное упражнение — висеть на турнике с подтягиванием ног. Это упражнение на пресс. Также подтягивания туловища, зацепившись ногами за перекладину, прямая и боковая планка со скручиваниями, — отметила Волынкина.

Тренер добавила, что подобные упражнения можно делать по кругу, например, выполнив три подхода. После такой тренировки человек зарядится физической активностью и будет себя бодро чувствовать, подчеркнула Волынкина.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что абсолютными противопоказаниями к приседаниям со штангой являются проблемы со спиной, в частности, грыжи межпозвоночных дисков, а также варикозная болезнь нижних конечностей и заболевания или травмы коленных суставов. Также нельзя делать такие упражнения людям с повышенным давлением.