Названы мужские имена, которые отталкивают женщин

Психологи назвали мужские имена, которые по ряду причин могут оттолкнуть представительниц противоположного пола. Эксперты отмечают, что подобное явление может быть связано с особенностями восприятия из-за определённого звучания. Они пояснили, что у женщин некоторые имена вызывают отрицательные ассоциации. Так, например имя Александр из-за его популярности может показаться скучным. Об этом сообщает портал Sm-news.ru.

Иван возглавляет топ имён, которые склонны раздражать девушек. Слишком сильна в россиянах ассоциация с Иванушкой-дурачком и карикатурным русским Ваней, — поясняют специалисты.

По их мнению, имя Олег также утратило свою популярность, а отчество Олеговна у многих вызывает противоречивые и зачастую неприятные ощущения. Имя Сергей вызывает опасения у будущих мам из-за боязни, что их сыновей будут дразнить в школе. При этом Валентин воспринимается как недостаточно мужественное из-за его сокращения — Валя.

Ранее парапсихолог Галина Янко рассказала про мужские имена, обладатели которых могут иметь склонность к алкоголизму. Среди них, по словам женщины, имена Денис, Анатолий, Сергей, Даниил, Виктор и Вадим. По её мнению, этим мужчинам тяжелее всего отказаться от спиртных напитков.