https://static.news.ru/photo/f98f712a-a5f9-11e9-a9ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самое большое количество любителей мороженого в России на душу населения живёт в Екатеринбурге, а меньше всего холодное лакомство любят в Казани. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Rate & Goods.

Исследования показали, что жители уральской столицы чаще всего покупают мороженое среди российских городов. На втором месте в рейтинге оказался Ростов-на-Дону, на третьем — Санкт-Петербург.

По данным сервиса, больше всего россияне любят мороженое в вафельных стаканчиках. Выяснилось, что любители этого лакомства предпочитают продукцию компаний «Коровка из Кореновки» и «Вологодский пломбир».

Как отмечает РИА Новости , в исследовании принимали участие почти 11 тысяч пользователей Сети.

Ранее стало известно, что даже резкое снижение доходов не заставит жителей России отказаться от покупки мороженого. Исследования показали, что в настоящее время россияне всё чаще стали экономить на товарах, которые выходят за рамки повседневного спроса, однако это лакомство продолжают покупать, писал News.ru.