Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 10:01

Лисовец перечислил основные табу офисной моды летом

Лисовец заявил, что яркие кроссовки будут смотреться неформально в офисе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для офисного стиля не подойдет спортивная обувь, в особенности светлые и яркие кроссовки, заявил LIFE.ru стилист Владислав Лисовец. По его мнению, такая обувь будет совсем неуместна на работе. Стилист также предостерег от футболок с яркими принтами и светлых джинсов.

Светлые кроссовки или кеды, выполненные в ярких или разноцветных тонах, выглядят слишком неформально и могут создавать впечатление недосмотра в деловом стиле. Микс цветов, например, разноцветные кроссовки или кеды с яркими вставками, считается недопустимым в офисной обстановке, — пояснил Лисовец.

Открытые майки без рукавов, шорты выше колена и любая спортивная одежда — тоже офисное табу, добавил стилист. На работу, по его словам, лучше выбирать классические джинсы темных оттенков, пиджаки, классические рубашки или блузки. Дополнить эту одежду можно темными кожаными туфлями или классическими мокасинами.

Владислав Лисовец ранее заявил, что этой осенью в тренде будут сапоги и элегантная обувь на каблуке. По его словам, при этом в одежде можно сочетать разные принты, главное, чтобы они были приглушенными.

стилисты
обувь
одежда
офис
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе назвали истинную цель Зеленского в конфликте с Россией
Массовый сбой в работе интернета произошел на Урале
В России могут ускорить процедуру банкротства компаний
Британия, Норвегия и Украина могут получить доступ к секретной сети ЕС
В России намерены продавать долги за ЖКУ коллекторам
Психолог объяснила, опасны ли на самом деле лабубу для детей
Настоятель Шаолиньского монастыря лишился сана из-за связей с женщинами
Медведев указал на антироссийский характер сделки США и ЕС
В Роскосмосе раскрыли стоимость частных спутников
«Размазал Европу»: Медведев о политике Трампа
«Не раньше»: в США назвали возможные сроки окончания украинского конфликта
Схрон с западными боеприпасами обнаружили в полуразрушенном доме в ЛНР
Четыре человека погибли в результате стрельбы на рынке
В российском регионе задержаны трое готовивших теракт по заданию Киева
Лисовец перечислил основные табу офисной моды летом
Мать писателя-иноагента оказалась одной из богатейших пенсионерок России
В Берлине испугались будущего без американских солдат под боком
В Госдуме сделали неожиданное заявление о третьей мировой войне
Названо число разрушенных взрывом газа квартир в Саратове
Свыше тысячи пассажиров застряли в аэропортах Сибири
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.