Лисовец перечислил основные табу офисной моды летом

Для офисного стиля не подойдет спортивная обувь, в особенности светлые и яркие кроссовки, заявил LIFE.ru стилист Владислав Лисовец. По его мнению, такая обувь будет совсем неуместна на работе. Стилист также предостерег от футболок с яркими принтами и светлых джинсов.

Светлые кроссовки или кеды, выполненные в ярких или разноцветных тонах, выглядят слишком неформально и могут создавать впечатление недосмотра в деловом стиле. Микс цветов, например, разноцветные кроссовки или кеды с яркими вставками, считается недопустимым в офисной обстановке, — пояснил Лисовец.

Открытые майки без рукавов, шорты выше колена и любая спортивная одежда — тоже офисное табу, добавил стилист. На работу, по его словам, лучше выбирать классические джинсы темных оттенков, пиджаки, классические рубашки или блузки. Дополнить эту одежду можно темными кожаными туфлями или классическими мокасинами.

Владислав Лисовец ранее заявил, что этой осенью в тренде будут сапоги и элегантная обувь на каблуке. По его словам, при этом в одежде можно сочетать разные принты, главное, чтобы они были приглушенными.