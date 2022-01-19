Гипнолог рассказала, как добиться повышения у начальства

Добиться повышения по службе у начальства можно, если использовать сложную психоэмоциональную ситуацию в жизни руководителя, рассказала NEWS.ru клинический психолог, гипнолог Елизавета Че. Эксперт посоветовала соискателям «мысленно представить, что они приносят ему стул, на который он садится, а они садятся рядом». Спикер отметила, что подобный приём «даст подсознательную уверенность, ощущение безопасности рядом с вами и неосознанное желание отблагодарить, и именно такой благодарностью и станет ваше повышение».

Если вы незаменимы и понимаете, что руководство столкнётся с большим трудностями, занявшись поисками вашей замены, смело можете рассчитывать на повышение в рамках разумного. Какой сотрудник незаменим: эффективный, отлично справляющийся со своими обязанностями и приносящий пользу чуть больше, чем ожидает руководство, человек, проявляющий лидерские качества и умеющий решать поставленные задачи и легко выходить из конфликтных ситуаций. Именно такие сотрудники всегда на особом счету у руководства, — добавила собеседница.

Она также подчеркнула, что у человека есть не более 30 секунд, чтобы произвести первое впечатление на собеседника, главное при этом — сохранять спокойствие. Спикер подчеркнула, что проще всего успокоиться и чувствовать себя уверенно на собеседовании, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, выпить стакан воды.

Ранее стало известно, что HR-специалисты являются только первичным фильтром во время приёма на работу потенциального сотрудника — об этом заявил глава HR-отдела IT-компании «Кодекс» Алексей Клебан. По его словам, они просто выясняют, правду ли соискатель указал в резюме и подойдёт ли он компании в целом.