Блогер придумала «гениальный» метод раскрыть детское враньё

Блогер под ником mombarrassed5 придумала «гениальный» метод раскрыть враньё детей. Именно так оценили юзеры её совет родителям. Своими мыслями она поделилась на своей странице в социальной сети в TikTok.

Женщина рассказала своим чадам, что каждый раз, когда они лгут, у них на лбу загораются звёзды, которые видят только взрослые. Услышав такое, наследники стали закрывать лбы руками каждый раз, когда хотели обмануть родительницу, желая таким образом спрятать от неё «горящую звезду», но на самом деле разоблачали собственное лукавство.

Ролик набрал почти 22,5 млн просмотров и свыше 4 млн лайков. Часть юзеров поделились вспомнили истории о том, как их в детстве обманывали родители.

Моя мать говорила, что, когда я вру, мои глаза начинают гореть красным светом, — вспомнил пользователь под ником ivanniarocio.

Комментатор marty61925 отметил, его родители говорили, что все лечебные учреждения в городе закрывались, когда он хотел совершить опасные для его же здоровья поступки.

Ранее юзер портала Reddit под ником Confusing-pigeon рассказал подписчикам, как хотел сделать возлюбленной подарок и распечатать их совместное фото. Клиент пришёл в аптеку, где работала фотомашина, но «проявленные» снимки только опозорили молодого человека — в галерее оказался интимный архив пары. Пользователь отметил, что они с девушкой учатся в одном колледже, а на лето им пришлось уехать к себе домой.