Звезда «Игры престолов» рассказал о паранойе продюсеров

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Кадр из сериала «Игра престолов»

Шотландский актёр Иэн Глен поделился секретом касательно работы над новым и последним сезоном культового сериала. Съёмки «Игры престолов» проходят в обстановке строжайшей секретности, и продюсеры больше всего боятся утечек, поэтому мучают актёров доходящими до абсурда предписаниями.

«Нам было строго запрещено оставлять хотя бы одно слово на бумаге. Вся информация была доступна только через iPad и защищена различными способами. Чтобы получить доступ, нужно было пройти проверку безопасности, что создавало проблемы для актёров, должен вам сказать», — вспоминал исполнитель роли Джораха Мормонта в интервью the Huffington Post.

«Но мы всё равно находили способ, чтобы у нас были тексты, с айфонов или планшетов», — добавил Глен.

Признание актёра подтверждают слова режиссёра нескольких эпизодов «Игры престолов» Дэвида Наттера. Он признавался, что меры безопасности на съёмках действительно очень жёсткие и «напоминают гестапо». Кроме того, актёров даже заставляют сниматься в фейковых сценах, которые потом не включат в сериал, чтобы сбить любопытных зрителей с толку.

Несмотря на драконовские меры предосторожности, в Сети всё-таки появляются периодически малые крупицы информации о съёмках. Так, недавно британская актриса Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в сериале, пообещала, что финал будет совершенно неожиданным, а зрителям, скорее всего, понадобится психологическая помощь.

Кроме того, стало известно, что в Белфасте прошли съёмки загадочной серии, в которой появляются погибшие ранее герои. Позже выяснилось, что создатели культового проекта решили «растянуть удовольствие» и анонсировали ещё один эпизод, который выйдет после окончания сезона.