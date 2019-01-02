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Создатели «Чёрного зеркала» переоценили свои силы

Чарли Брукер Michael Owen Baker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чарли Брукер

культура [ версия для печати ]

Создатель «Чёрного зеркала» Чарли Брукер рассказал, что премьеру пятого сезона сериала перенесли из-за того, что создание особенного эпизода Bandersnatch ощущалось как работа над четырьмя сериями одновременно.

По его словам, команда недооценила поставленную перед ней задачу, пишет THR. Всё это время она работала именно над интерактивным эпизодом.

Сам Брукер вёл работу над сериями нового сезона и Bandersnatch параллельно. При этом он отметил, что эти проекты никак не связаны друг с другом.

Впрочем, британская антиутопия не является единственной в своём роде, ведь идея о противостоянии людей и роботов тоже отнюдь не нова. Ранее News.ru вспомнил, какие фильмы можно посмотреть в предвкушении выхода пятого сезона культового сериала.


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