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Мединский: фильм «Т-34» обгонит «Пиратов Карибского моря»

Кадр из фильма «Т-34»/Марс Медиа/Амедиа Продакшн

культура [ версия для печати ]

Министр культуры РФ Владимир Мединский надеется, что военная драма Алексея Сидорова «Т-34» обгонит в российском прокате «Пиратов Карибского моря» и другие картины.

«Я сразу даю прогноз, что он станет вторым по сборам фильмом из всех картин, включая голливудские, после 1991 года. Я думаю, что „Т-34“ обойдёт „Пиратов Карибского моря“ и станет вторым по сборам фильмом после „Движения вверх“», — приводит слова министра издание «Политика сегодня».

По данным Мединского, за первые три недели лента уже собрала в прокате более 2 миллиардов рублей. В свою очередь, кассовые сборы последней серии саги о пиратах Карибского моря в российском прокате составляют 2,3 млрд рублей.

Действие «Т-34» разворачивается во времена Второй мировой войны. В центре сюжета — побег советских пленных. В главных ролях Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и другие.

Ранее News.ru писал о том, что Владимира Мединского возмутили негативные отклики на новый российский фильм. Министр даже сравнил критически настроенных зрителей с капитулянтами времён Великой Отечественной войны.


#кино #Мединский
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