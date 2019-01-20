Юрий Лоза: о Соседове забудут уже завтра

https://news.ru/storage/news/bd1603b385ad91523053731ed7f5bb74/5e154482-bf5a-4ea2-8821-9ab1a54b1b15_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Лоза

Певец прокомментировал критику в адрес Аллы Пугачёвой

Музыкальный критик Сергей Соседов в жёсткой форме прокомментировал грядущий юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, намеченный на апрель. Град упрёков обрушился на примадонну российской сцены: Соседов обвинил её в том, что у певицы уже давно нет голоса и так может спеть любой; отметил, что ему было бы стыдно выходить с подобным репертуаром на сцену. Досталось и человеческим качествам Аллы Борисовны.

«В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего», — цитировал News.ru слова музыкального критика в эфире программы «Выход в люди».

Юрий Лоза, известный музыкант и блогер, по просьбе News.ru прокомментировал нападки Соседова на Примадонну.

— Существует ли в нашей стране культура музыкальной критики? До какой степени представители этой профессии могут «разгуляться»?

— У нас нет вузов, которые бы выпускали специалистов в этой области — критиков певцов российской эстрады. У нас нет рамок в отношении того, что можно или нельзя делать на сцене. Если артист выходит на сцену Кремлёвского дворца и оттуда начинает материться, то можно ли говорить о существовании каких-то границ? Нет. И, наконец, третье: у нас нет нормативов, прописанных в законе, которые бы запрещали говорить то или иное в адрес конкретного человека. Итак: школы нет, рамок нет, законов нет. Ничего в нашей стране не прописано.

— Получается, что одёрнуть чрезмерно расходившихся критиканов некому?



— В этой конкретной ситуации обидеться может только сама Пугачёва и может подать на него в суд за оскорбление чести и достоинства. Такая статья у нас есть. Но Алла Борисовна этим заниматься не будет — кто она и кто Соседов? Она будет игнорировать его слова.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва

— Поводом для нападок стала высокая цена билетов на концерт. В новостях промелькнуло, что спекулянты продают билеты по 375 тысяч рублей.

— Пугачёва сама билеты не продаёт. Это делают перекупщики. Значит, должна быть некая структура, которая не позволит им это делать. А это, опять же, от Аллы Борисовны не зависит — не её прерогатива ловить их за руку и говорить: «Вы чего, с ума сошли?»

— Критик также напал на репертуар примы.

— Выходит, поёт, собирает залы... Есть такие, которые вообще не поют. И тоже выходят. Мы даже не можем запретить выходить на сцену тем, кто не умеет петь. Это сегодня называется пением под плюс. Если раньше и пение под минус считалось чем-то не очень достойным, то сейчас совершенно легализовано пение под плюс, под фонограмму.

— Как вы считаете, Соседов — авторитет в мире музыки?

— Сергей Соседов гоняется за пиаром. Смотрите: после Пугачёвой останутся песни. После Соседова не останется ничего, только пиар. Вот он и гоняется за пиаром. Он живёт этим. Это я могу вообще заткнуться и пропасть — мои песни всё равно будут слушаться людьми, будут петься, и они не дадут забыть обо мне. А Соседов пропадёт завтра! Если он перестанет публиковаться со своими нападками, о нём забудут на следующий же день. Вот и вся история.