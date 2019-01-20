USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,606.62 $
МОСКВА-4°C17:36
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Юрий Лоза: о Соседове забудут уже завтра

Юрий Лоза Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Лоза

культура [ версия для печати ]
Певец прокомментировал критику в адрес Аллы Пугачёвой

Музыкальный критик Сергей Соседов в жёсткой форме прокомментировал грядущий юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, намеченный на апрель. Град упрёков обрушился на примадонну российской сцены: Соседов обвинил её в том, что у певицы уже давно нет голоса и так может спеть любой; отметил, что ему было бы стыдно выходить с подобным репертуаром на сцену. Досталось и человеческим качествам Аллы Борисовны. 

«В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего», — цитировал News.ru слова музыкального критика в эфире программы «Выход в люди». 

Юрий Лоза, известный музыкант и блогер, по просьбе News.ru прокомментировал нападки Соседова на Примадонну. 

— Существует ли в нашей стране культура музыкальной критики? До какой степени представители этой профессии могут «разгуляться»? 

— У нас нет вузов, которые бы выпускали специалистов в этой области — критиков певцов российской эстрады. У нас нет рамок в отношении того, что можно или нельзя делать на сцене. Если артист выходит на сцену Кремлёвского дворца и оттуда начинает материться, то можно ли говорить о существовании каких-то границ? Нет. И, наконец, третье: у нас нет нормативов, прописанных в законе, которые бы запрещали говорить то или иное в адрес конкретного человека. Итак: школы нет, рамок нет, законов нет. Ничего в нашей стране не прописано. 

— Получается, что одёрнуть чрезмерно расходившихся критиканов некому?

— В этой конкретной ситуации обидеться может только сама Пугачёва и может подать на него в суд за оскорбление чести и достоинства. Такая статья у нас есть. Но Алла Борисовна этим заниматься не будет — кто она и кто Соседов? Она будет игнорировать его слова. 

Алла Пугачёва Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

— Поводом для нападок стала высокая цена билетов на концерт. В новостях промелькнуло, что спекулянты продают билеты по 375 тысяч рублей. 

 — Пугачёва сама билеты не продаёт. Это делают перекупщики. Значит, должна быть некая структура, которая не позволит им это делать. А это, опять же, от Аллы Борисовны не зависит — не её прерогатива ловить их за руку и говорить: «Вы чего, с ума сошли?»

— Критик также напал на репертуар примы. 

 — Выходит, поёт, собирает залы... Есть такие, которые вообще не поют. И тоже выходят. Мы даже не можем запретить выходить на сцену тем, кто не умеет петь. Это сегодня называется пением под плюс. Если раньше и пение под минус считалось чем-то не очень достойным, то сейчас совершенно легализовано пение под плюс, под фонограмму. 

— Как вы считаете, Соседов — авторитет в мире музыки? 

— Сергей Соседов гоняется за пиаром. Смотрите: после Пугачёвой останутся песни. После Соседова не останется ничего, только пиар. Вот он и гоняется за пиаром. Он живёт этим. Это я могу вообще заткнуться и пропасть — мои песни всё равно будут слушаться людьми, будут петься, и они не дадут забыть обо мне. А Соседов пропадёт завтра! Если он перестанет публиковаться со своими нападками, о нём забудут на следующий же день. Вот и вся история.


#КОНЦЕРТ #КРИТИКА #юбилей #ЮрийЛоза #аллапугачева
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина


читайте также
шоу-бизнес 15:22, 20 января 2019
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
культура 18:40, 2 января 2019
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Коллекция Валентина Юдашкина открыла Moscow Fashion Week
lifestyle 08:45, 24 октября 2018
Пугачёва и Медведева блеснули на показе Юдашкина
Коллекция Валентина Юдашкина открыла Moscow Fashion Week
Лента новостей
в мире 17:33
Папа римский анонсировал сайт и приложение для молитв
в мире 17:32
Анархисты атаковали полицейских на митинге в Афинах
спорт 17:25
Россиянки не попали в топ-15 в масс-старте на КМ по биатлону
шоу-бизнес 17:25
Харатьян «украл» роль в «Гардемаринах» у своего друга
в мире 17:22
Эрдоган: турецкую армию невозможно сломить
Другие новости
культура 15:25
Кончаловский и Высоцкая обвенчались
культура 15:18
Соловьёв откроет в Москве собственный театр
культура 14:59
Актрису Чулпан Хаматову «раскулачат»
культура 14:30
«Праздник» вернулся в YouTube
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top