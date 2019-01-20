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Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей

Алла Пугачёва Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Скандальный музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал заоблачные цены на юбилейный концерт исполнительницы Аллы Пугачёвой. По его словам, в зале будут сидеть лишь «избранные богачи».

Он отметил, что Примадонна не имеет права называться певицей, поскольку не может чувствовать потребности публики. Журналист также высмеял песню исполнительницы «Поживи в моей шкуре».

«А ты поживи в нашей шкуре людей, которые каждый день идут на работу к восьми утра, едут в переполненном метро, по девять часов пашут за копейки. Ты, которая живет в роскоши и богатстве и забыла, когда ездила в метро, была в магазине. В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего», — заявил критик в эфире программы «Выход в люди», отметив, что ему было бы стыдно выходить с подобным репертуаром на сцену.

Он подчеркнул, что у Пугачёвой уже давно нет голоса, а так, как она, сможет спеть любой.

Ранее News.ru писал, что спекулянты продают билеты на апрельский концерт артистки за 375 тысяч рублей. Цены выросли на фоне слухов о её болезни.


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