https://static.news.ru/photo/73ee25f4-710e-11e9-bd6d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жительнице Ингушетии Макке Ганиевой, обвиняемой в жестоком избиении малолетней племянницы Аиши Ажиговой, предъявлено обвинение.

Сегодня следователем регионального СУ СК России Макке Ганиевой предъявлено обвинение, — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным следствия, с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года Ганиева систематически жестоко избивала семилетнюю девочку ремнём и отрезком шланга.

Аиша Ажигова была доставлена 4 июля в одну из больниц Назрани с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тёти, именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об истязании девочки. Ребёнка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Ранее News.ru писал о том, что медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля рассказали о самочувствии семилетней Аишы Ажиговой, жестоко избитой родной тётей в Ингушетии. Её доставили в НИИ с множественными ушибами и травмами, у неё был выраженный сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Медики надеялись, что жизнеспособность тканей будет восстановлена и малышке удастся сохранить руку.