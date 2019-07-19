https://static.news.ru/photo/a5af755e-aad7-11e9-874e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA

Компания SpaceX отправит на орбиту грузовой корабль, который до этого дважды бывал в космосе. Речь идёт о Dragon, запуск которого перенесли на 24 июля.

Старт корабля на ракете-носителе Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал планируется в 18:24 по восточному американскому времени (25 июля в 01:24 мск). На МКС он прибудет 26 июля. Ранее летящий корабль уже запускали к МКС, это было в апреле 2015 года и в декабре 2017 года, отмечает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что из-за непогоды второй раз был отложен старт ракеты-носителя Vega, на борту которой находится спутник-наблюдатель ОАЭ Falcon Eye. Организаторов запуска не устроили погодные условия над космодромом Куру во Французской Гвиане.