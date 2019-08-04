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Метеорологический спутник «Метеор-М» № 2 мог выйти из строя, сообщил российский радиолюбитель Дмитрий Пашков. По его словам, космические снимки, которые аппарат пересылает на Землю в открытом режиме, перестали поступать.

Пашков уточнил, что сбой произошёл 3 августа. Кроме того, 2 августа спутник поменял угол обзора: вместо того, чтобы смотреть точно вниз, на поверхность планеты, он начал снимать Землю на фоне...