Исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко рассказал, что инженеры ограничат резкость движения «Фёдора», чтобы он не сломал оборудование на МКС.
Будут введены специальные алгоритмы защиты на уровне системы управления робота, ограничено управляющее воздействие оператора по рывку, ускорению и угловой подвижности, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, члены Совета главных конструкторов по российскому сегменту МКС в РКК «Энергия» сообщили, что пилотируемый корабль «Союз МС-14» готов к запуску. По словам гендиректора РКК «Энергия» Николая Севастьянова, данному вопросу уделяется особое внимание, так как это отработочная миссия.