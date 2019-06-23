Марсоход Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса.
Марсоход уловил на красной планете 21 частицу простейшего углеводорода на млрд, что втрое превышает уровень 2013 года, сообщает
Гипотетически, метан мог появиться из-за микробов, обитающих под поверхностью планеты. Руководители миссии запросили дополнительные данные, очередные сведения от Curiosity появятся 24 июня.
Ранее News.ru писал, что сотрудники NASA обнаружили на поверхности Марса пятно, напоминающее логотип сериала Star Trek. Открытие было сделано, когда специалисты рассматривали снимки, сделанные аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. По их мнению, пятно, похожее на знак «Звёздного флота», появилось в результате взаимодействия ветра, лавы и песка.