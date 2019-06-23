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Основной и дублирующий экипажи Международной космической станции (МКС) отработали действия при разгерметизации. Имитация рабочего дня космонавтов и нештатной ситуации проведена в рамках подготовки к намеченному на 20 июля полёту.

Программой предусмотрены имитации полного рабочего дня, под конец которых инструкторы, как правило, и припасают всевозможные задачи повышенной сложности. «Типовые полётные сутки» можно назвать репетицией экзаменационной комплексной тренировки на тренажёре российского...