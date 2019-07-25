Фото: скриншот youtube.com/Александр Мальков

Интернет-пользователи высмеяли трейлер российского сериала, который посвящён аварии на Чернобыльской АЭС, из-за киноляпа и типичного сюжета.

Зрители заметили, что у всех автомобилей, появляющихся в ролике, одинаковые номера. По их мнению, это говорит о том, что создатели даже не пытались сделать свою работу хорошо, поэтому не продумали такие детали.

При этом юзеры обратили внимание на сцену, в которой виновником аварии оказывается американский шпион.

Российская версия событий 1986 года в Чернобыле будет обнародована осенью 2020 года. Об этом сообщил актёр и режиссёр фильма Данила Козловский, писал News.ru.

 

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