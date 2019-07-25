https://static.news.ru/photo/02c4cefa-aedf-11e9-95e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот youtube.com/Александр Мальков

Интернет-пользователи высмеяли трейлер российского сериала, который посвящён аварии на Чернобыльской АЭС, из-за киноляпа и типичного сюжета.

Зрители заметили, что у всех автомобилей, появляющихся в ролике, одинаковые номера. По их мнению, это говорит о том, что создатели даже не пытались сделать свою работу хорошо, поэтому не продумали такие детали.

Наш ответ Чернобылю - сериал... ЧЕРНОБЫЛЬ! В котором мы решили настолько не запариваться, что сделали у всех автомобилей одинаковые номера. pic.twitter.com/T2LjXOPNUD — Гроза (@Groza_rpv) 25 июля 2019 г.

При этом юзеры обратили внимание на сцену, в которой виновником аварии оказывается американский шпион.

Первый кадр трейлера НТВшного сериала "Чернобыль" уже впечатляет. НВО САСАТТ.

Кстати, как и ожидалось, всё будет по секретным документам - аварию подстроил диверсант из ЦРУ. Классека. pic.twitter.com/HgkR1tYKKb — Олдовый (@justGOOS) 24 июля 2019 г.

Российская версия событий 1986 года в Чернобыле будет обнародована осенью 2020 года. Об этом сообщил актёр и режиссёр фильма Данила Козловский, писал News.ru.