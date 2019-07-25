Интернет-пользователи высмеяли трейлер российского сериала, который посвящён аварии на Чернобыльской АЭС, из-за киноляпа и типичного сюжета.
Зрители заметили, что у всех автомобилей, появляющихся в ролике, одинаковые номера. По их мнению, это говорит о том, что создатели даже не пытались сделать свою работу хорошо, поэтому не продумали такие детали.
Наш ответ Чернобылю - сериал... ЧЕРНОБЫЛЬ! В котором мы решили настолько не запариваться, что сделали у всех автомобилей одинаковые номера. pic.twitter.com/T2LjXOPNUD
При этом юзеры обратили внимание на сцену, в которой виновником аварии оказывается американский шпион.
Первый кадр трейлера НТВшного сериала "Чернобыль" уже впечатляет. НВО САСАТТ. Кстати, как и ожидалось, всё будет по секретным документам - аварию подстроил диверсант из ЦРУ. Классека. pic.twitter.com/HgkR1tYKKb