https://static.news.ru/photo/67897d42-9ce0-11e9-9d6e-fa163e074e61_1024.jpg Данила Козловский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская версия событий 1986 года в Чернобыле будет обнародована осенью 2020 года. Об этом сообщил актёр и режиссёр фильма Данила Козловский.

Лента основана на реальной истории команды добровольцев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Съёмки проходят с середины июня в Курчатове на территории пятого недействующего энергоблока Курской АЭС.

Как отметил Козловский, история Чернобыля в качестве основы для сюжета была выбрана как образец «невероятной пронзительности, драматичности и удивительного героизма, о котором надо говорить и не надо забывать».

При этом, подчеркнул режиссёр, его работа не является ответом американскому сериалу «Чернобыль», так как съёмки российской версии начались лишь через 12 дней после премьеры зарубежного фильма, а за такой короткий срок невозможно написать сценарий, собрать команду, найти финансирование и определить локации.

Мы снимаем совершенно разные фильмы. Почему бы не поговорить ещё раз на эту тему, другим языком, и подойти к этой истории с другой стороны, — цитирует Козловского ТАСС .

Сценарий, по его словам, авторы начали создавать в 2018 году. Создатели картины отказались от первоначального названия «Опасная вода», новое пока не определено.

Главную роль в паре с Оксаной Акиньшиной исполняет сам Козловский.