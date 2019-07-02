Российская версия событий 1986 года в Чернобыле будет обнародована осенью 2020 года. Об этом сообщил актёр и режиссёр фильма Данила Козловский.
Лента основана на реальной истории команды добровольцев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Съёмки проходят с середины июня в Курчатове на территории пятого недействующего энергоблока Курской АЭС.
Как отметил Козловский, история Чернобыля в качестве основы для сюжета была выбрана как образец «невероятной пронзительности, драматичности и удивительного героизма, о котором надо говорить и не надо забывать».
При этом, подчеркнул режиссёр, его работа не является ответом американскому сериалу «Чернобыль», так как съёмки российской версии начались лишь через 12 дней после премьеры зарубежного фильма, а за такой короткий срок невозможно написать сценарий, собрать команду, найти финансирование и определить локации.
Мы снимаем совершенно разные фильмы. Почему бы не поговорить ещё раз на эту тему, другим языком, и подойти к этой истории с другой стороны, — цитирует Козловского ТАСС.
Сценарий, по его словам, авторы начали создавать в 2018 году. Создатели картины отказались от первоначального названия «Опасная вода», новое пока не определено.
Главную роль в паре с Оксаной Акиньшиной исполняет сам Козловский.
Ранее News.ru писал, что американский сериал «Чернобыль» опередил по популярности культовую телесагу «Игра престолов», заняв первую строчку кинорейтинга. Та после финального сезона оказалась лишь на пятом месте в рейтинге предпочтений зрителей.