https://static.news.ru/photo/a8e45f7a-ab1b-11e9-bfa2-fa163e074e61_1024.jpg Пьер Ришар Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/Global Look Press

Актёр Пьер Ришар получил специальный приз «За высокое служение искусству» на кинофестивале «Хрустальный Источникъ» в Ессентуках.

Артист вышел на сцену после песни на французском языке, исполненной актрисой Екатериной Шпицой, передаёт ТАСС . Он по-русски сказал, что любит зал.

Никогда я не видел такого замечательного зрительского зала, как в Ессентуках, — подчеркнул Ришар.

По его словам, присутствие на мероприятии дарит ему радость и счастье.

Как писал News.ru, ранее Ришар заявил, что любит Россию и без официального признания его гражданином страны. По его словам, Россию он не только любит, но и очень хорошо знает, возможно, даже лучше, чем некоторые люди, которые живут в РФ. Актёр побывал во многих городах, в том числе в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Ханты-Мансийске.