https://static.news.ru/photo/190d134e-a3ad-11e9-8a7e-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Чёрная вдова» Фото: Marvel Studios Inc.

Marvel Studios намерена представить в рамках фестиваля San Diego Comic-Con 2019 четвертую фазу кинематографической вселенной. Одним из главных её фильмов станет «Вечные», в котором должна сыграть оскароносная актриса Анджелина Джоли.

В съёмках также примут участие Кумейл Нанджиани («Кремниевая долина»), Ричард Мэдден («Игра престолов») и Милли Бобби Браун, знакомая зрителям по сериалу «Очень странные дела». Сюжет «Вечных» может включать в себя любовную линию между Икарисом, «человеком, питаемым космической энергией», и Серси, «наслаждающейся жизнью среди людей».

На своей панели Marvel также покажет сольный фильм-приквел о Чёрной вдове, съёмки которого сейчас идут полным ходом. Помимо Скарлетт Йоханссон в актёрский состав ленты вошли Рэйчел Вайс («Мумия»), Дэвид Харбор («Очень странные дела») и Флоренс Пью («Солнцестояние»), сообщает Variety .

Кроме того, студия, как ожидается, анонсирует продолжения сразу нескольких картин, включая сиквелы «Чёрной пантеры» и «Доктора Стрэнджа» и третью часть «Стражей галактики».

San Diego Comic-Con 2019 стартует 18 июля и продлится до 21-го числа.

Ранее News.ru опубликовал рецензию на «Человека-паука: Вдали от дома», назвав фильм «двухчасовым эпилогом „Финала“, посвящённым, возможно, самому важному персонажу следующих фаз Marvel».