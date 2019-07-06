«Мстители: Финал» оказался не просто сногсшибательным и эпическим аттракционом, выжимающим из зрителя все эмоциональные соки, но и трогательным и достойным завершением 11-летней истории Величайших героев Земли.

Однако, несмотря на это, окончанием «Саги бесконечности» (именно под таким названием создатели объединили 23 фильма кинематографической вселенной) глава Marvel Studios Кевин Файги назвал именно вторую сольную картину о дружелюбном соседе — «Человек-паук: Вдали от дома». По его словам, «Финал» завершается очень важным для всей франшизы событием, оно непосредственно связано с Питером Паркером и обязательно скажется на его дальнейшей супергеройской деятельности. Тому, как именно, и посвящена лента.

Рецензия содержит спойлеры к «Мстители: Финал», поэтому если вы ещё не посмотрели фильм, то советуем воздержаться от прочтения.

Lee Sang-ho/Xinhua/Global Look Press

Паучьи слёзы

«Вдали от дома» отчасти посвящён последствиям «Финала» и раскрывает зрителям, как живёт мир после спасительного «щелчка» Железного человека. Многие поклонники вскоре после просмотра четвёртой части «Мстителей» вступили друг с другом в жаркие споры — что же произошло, когда половина «всех живых существ» вернулась назад после пятилетнего отсутствия. Второй сольник отводит экранное время для объяснения некоторых моментов. Например, наглядно показывает разницу в возрасте «распылившихся» и тех, кого это участь миновала, или приют, организованный тётей Человека-паука, для помощи «вернувшимся», где им предоставляют кров и еду.

Жизнь Питера Паркера вернулась в обычное русло. По крайней мере, на первый взгляд. Он снова посещает школу, пытается начать ухаживать за понравившейся ему девушкой, обсуждает с лучшим другом Недом грядущие каникулы в Европе. Однако в эмоциональном плане он оказывается разбит великим самопожертвованием своего наставника. Буквально всё напоминает о Тони Старке, и Паучок тяжело переживает потерю близкого человека. Крест Питера становится ещё тяжелее от своеобразного «завещания» погибшего супергероя — Старк видит в юноше преемника Железного человека, чего, как полагает Паркер, он не достоин.

Эта тема и становится главной сюжетной линией «Вдали от дома». Человек-паук, побывавший в космосе, сражавшийся против Таноса и его армии и победивший могущественного тирана наравне с Мстителями, считает себя всего лишь городским супергероем, «дружелюбным соседом», подростком, не способным стать заменой Старку. Именно в этот момент на Землю из параллельной вселенной прибывает новый защитник Квентин Бек, в дальнейшем прозванный Мистерио. Поговорив с ним и увидев его в действии, Питер решает для себя, что мир обрёл нового Железного человека.

Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Marvel Studios

Тем, кто знаком с миром Marvel или хотя бы с мультсериалом 1994 года, задолго до выхода фильма было известно, кто станет следующим врагом Человека-паука. News.ru не станет спойлерить, но при этом отметит, что авторам удалось воссоздать некоторые, особо впечатляющие эпизоды с этим персонажем из комиксов, и представить, возможно, самого нетривиального суперзлодея в киновселенной. Сиквел в этом плане недалеко ушёл от первой части, где Стервятник, роль которого исполнил Майкл Китон, показан как довольно человечный злодей, вставший на путь зла по большому счёт ради благополучия семьи.

Здесь Паркер в очередной раз сталкивается с антагонистом без суперспособностей, с очень крутыми технологическими игрушками, но весьма сомнительной мотивацией, которая почему-то опять связана с Тони Старком. Да, у них с Питером были особые отношения. Да, весь мир его боготворит, за то, что Железный человек пожертвовал своей жизнью без промедления. Да, поклонники помнят, каким засранцем он был до каникул в афганской пещере и создания портативного реактора. Но очередное использование былых грехов Старка для становления злодея превращается в заезженный и даже ленивый шаг сценаристов.

Старая гвардия

В целом, «Вдали от дома» всеми силами пытается завершить третью фазу на более оптимистичной ноте, делая особый уклон в подростковую романтику. И это у неё очень даже получается. Буквально с самых первых минут авторам удаётся заставить зрителей улыбнуться, а некоторых даже посмеяться над самым печальным эпизодом «Финала». Герои постоянно шутят, даже во время эмоциональных и экшен-сцен, но всё это подано в правильных пропорциях, и поэтому переизбытка юмора не ощущается.

Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Marvel Studios

В плане актёрской игры никаких откровений вас не ожидает. Все персонажи из первой части отыгрывают так же хорошо, словно «Вдали от дома» начали снимать сразу же после «Возвращения домой». В то же время если Том Холланд не понравился вам в предыдущих фильмах и вы надеялись на полное раскрытие актёрских способностей парня в сиквеле, спешим вас расстроить — его Паук остался прежним. Для воплощения образа супергероя-подростка многого и не нужно, но вряд ли вы измените мнение о нём после просмотра.

А вот кто приятно удивил, так это новичок Мистерио в исполнении Джейка Джилленхола, ставший главной звездой второго сольника. На протяжении всего фильма актёр приковывает внимание зрителей только к себе, смещая акцент с главного героя на второстепенного персонажа. На игру Джилленхолла действительно приятно смотреть, чувствуешь, что он получает огромное удовольствие от роли и даже жалеешь, что Мистерио выделили не так много экранного времени.

Пасхалки и отсылки к комиксам и фильмам Marvel в сиквеле присутствуют. Их не так много, как хотелось бы, но здесь будет уместна фраза «важно качество, а не количество». Гики наверняка заметят намёки на других героев комиксов про Человека-паука или сюжетные арки издательства, а поклонники, следящие только за киновселенной, увидят сразу несколько параллелей между «Вдали от дома» и первым «Железным человеком».

И последнее. Ждать сцены после титров стоит, в основном, только ради фан-сервиса. От первой многие должны прийти в полнейший восторг, а вторая задаёт направление для всё еще туманного будущего кинематографической вселенной Marvel.

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«Человек-паук: Вдали от дома» — это двухчасовой эпилог «Финала», посвящённый, возможно, самому важному персонажу следующих фаз Marvel. Лёгкая, но в то же время насыщенная ураганным экшеном, по-настоящему летняя, немного европейская, смешная история о поиске себя, жизненных приоритетах, первой подростковой любви, преодолении кризиса веры в собственные силы и трудностях обычной жизни Питера Паркера. «Вдали от дома» завершает собой «Сагу бесконечности», вместе с которой уходит целая эпоха. Эпоха супергероев.