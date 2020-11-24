Звериный концлагерь: в крымском парке «Тайган» продолжают гибнуть животные

В печально известном крымском сафари-парке «Тайган» умирают животные. Об этом NEWS.ru рассказал владелец погибшего там недавно льва. Мужчина сообщил, что это далеко не единственный случай смерти питомцев, которые содержатся в данном учреждении «как в концлагере». По его словам, там убивают зверей ради развлечения посетителей. За последние годы в этом месте несчастья происходили не только с животными, но и с людьми. Подробности истории — в этом материале.

Рвут на части друг друга

Как рассказывает NEWS.ru москвич по имени Усман, лев Алишка жил у него до двух лет. Животное ему подарили в 2015 году, когда львёнку было две недели.

В полтора года он стал совершеннолетним, а в три года у львов начинается половое созревание. Поэтому я его отвёз в сафари-парк «Тайган» — отдал по устной договорённости. Когда питомец подрастает, ты понимаешь, что подарить-то подарили, ты подарок принял, а потом становится ясно, что этот подарок очень дорого обойдётся. Это ответственность, это как член семьи. Лев — это не собака, не кошка. Лев — это благороднейшее животное, и ты занимаешься и живёшь только им — утром, в обед и вечером, — объясняет Усман.

Когда Алишка подрос, ему важно было жить на большой территории, а также общаться с самками. По словам Усмана, многие владельцы львов отвозили их именно в крымский парк «Тайган».

Ты его увозишь не потому, что он тебе надоел, а потому, что он сидит в клетке в вольере в Москве, без прогулок на свежем воздухе, — признался он.

На днях Алишка погиб — его, как рассказывает Усман, «жестоко разорвал „прайд убийц“, который специально натравливается на молодых львов ради развлечения посетителей». По словам владельца животного, за последние пару месяцев в сафари-парке было убито пять львов.

Сейчас Усман собирает материалы для суда. Он поддерживает контакты с различными волонтёрами «Тайгана». В середине ноября они сообщили москвичу о пропаже двух львов, в том числе и Алишки.

Им говорили, что животные в вольере, а потом выяснилось, что Алишка погиб в драке. Мне волонтёры рассказали, что он в муках раненный лежал и умер несколько дней назад. Но почему-то Олег Зубков не обратился ко мне, не сказал, что Алишка ранен. Волонтёры писали, что парк закрыт, вольеры тоже закрыты, в парк никого не пускают и информацию никто не даёт. В том числе о том, что с телом — сожгли, похоронили или отдали на растерзание, — добавил Усман.

NEWS.ru удалось связаться с создателем сафари-парка, бизнесменом Олегом Зубковым. Однако комментировать ситуацию он отказался. Также контактировать с редакцией не стали и администраторы «Тайгана», сославшись на то, что эти функции выполняет «только Олег Алексеевич».

Олег Зубков yaltazoo/Facebook.com

Петербургский реабилитационный центр для диких животных «Велес» недавно подал иск к «Тайгану», предварительное рассмотрение которого состоялось 3 ноября в Арбитражном суде Крыма. Петербургские зоозащитники потребовали вернуть им львицу Боню, которую они передали в сафари-парк в 2017 году.

По словам руководителя центра Александра Фёдорова, Олег Зубков утверждает, что животное живо, его якобы не могут найти, но, по сведениям истца, Боня погибла в 2018 году. Ранее республиканское Управление ветеринарии подавало в суд на сафари-парк с требованием предъявить им львицу, но «Тайган» это требование так и не выполнил.

Мы в 2017 году отравили к нему львицу Боню. Её там убили — разорвали. Она умирала мучительной смертью. И он (Зубков. — NEWS.ru) по сей день два года рассказывает, что она где-то там бегает по саванне. По этой львице уже есть два решения суда, которые обязывают предъявить животное. Но он на всех кладёт и плюёт. И не исполняет судебное решение, и судебные приставы заставить его не могут. Там до 50 животных в год убивается, и мы об этом говорим несколько лет, но никто внимания не обращает. Александр Фёдоров руководитель центра реабилитации для диких животных «Велес» руководитель центра реабилитации для диких животных «Велес»

По словам Фёдорова, система у него отработана годами, причём с Украины. Он всегда плачется в интернете, что его обидели, и бабушки начинают его поддерживать, писать жалобы, пикеты выставляют и так далее.

У него и зоопарк в Ялте, и «Тайган» — это самозахват. У него нет учёта животных, учёта рождаемости, ничего нет. Мы обращались в правоохранительные органы с жалобой, что животные там рвут на части друг друга в результате стравливания. Ответ пришёл, в котором было сказано, что опросили вахтёра и Зубкова, которые этого не подтвердили, — отметил Фёдоров.

Также зоозащитник добавил, что хищникам якобы не дают достаточно питания, «чтобы люди покупали [пищу] и кормили их».

Там у него на каждом углу просрочку из «Ашана» продают. Они кормят в основном просрочкой и падалью. На свиноферме он трупы скупает. Ему бомжи собак собирают и таскают, — уверяет Фёдоров.

Отделался штрафом

Недавно руководитель «Велеса» запустил в Сети петицию , адресованную президенту Владимиру Путину, чтобы привлечь внимание к тому, что творится в Крыму.

В «Тайгане» практикуются экскурсии ко львам в незащищённых машинах, и даже выход из этих машин для фотографирования со львами. Во время этих экскурсий экскурсанты ничем не защищены, и проводящий эти экскурсии собственник парка Олег Зубков не имеет никаких средств для защиты посетителей, — сказано в обращении.

В июле 2018 года 46-летняя туристка из Кирова Ольга Соломина заказала в «Тайгане» экскурсию «прогулка со львами», во время которой хищник укусил женщину за руку и протащил около четырёх метров. После этого на Зубкова завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В начале февраля 2020 года его арестовали и отправили в СИЗО, но через несколько дней выпустили после вмешательства главы Крыма Сергея Аксёнова, который также поспособствовал возобновлению работы «Тайгана». В июле Белогорский суд Крыма приговорил Зубкова к штрафу в 400 тысяч рублей.

Другой инцидент произошёл в «Тайгане» в начале 2017 года — тогда при странных обстоятельствах погиб сотрудник парка Максим Яковлев. Его труп нашли в одном из подсобных помещений, как отмечает Александр Фёдоров, «с наскоро зашитыми ранами»:

Голова была разорвана, от одного уха до другого вырваны ткани. Нога с разорванной раной от паха до колена, перевязка сделана не бинтом, а тряпкой и сверху всё забинтовано целлофаном.

При этом, Олег Зубков высказал версию, что Яковлева якобы покусали собаки в одном из сёл Белогорского района Крыма. Это утверждение вызвало сомнения у медиков, поскольку скальпированные раны могли быть получены в результате нападения льва или тигра. По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», но в конце 2017 года его закрыли , поскольку СК пришёл к выводу, что причиной гибели рабочего якобы стала «алкогольная кардиомиопатия», а обнаруженные на его теле раны не были опасными для жизни.

Сергей Мальгавко/ТАСС

В июне 2015 года инцидент в сафари-парке произошёл с четырёхлетним ребёнком. Как сообщила его мать Людмила Ракша, она с детьми приехала в «Тайган», где на ногу мальчика упала каменная ваза, из-за чего малышу ампутировали три пальца стопы. Женщина обвинила Олега Зубкова во лжи за слова о том, что её сын якобы находился в десятках метров от декоративного элемента. В связи со случившимся на него завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей до шести лет»). Однако в мае 2017 года суд оправдал бизнесмена.

Закон не писан

В январе 2020 года Олег Зубков утверждал , что прошёл через 582 судебных заседания по 70 административным и шести уголовным делам против него, утверждая, что ему якобы постоянно мешают чиновники и чуть ли ни пытаются захватить парк «Тайган». Однако Александр Фёдоров придерживается иного мнения. он не исключает, что благодаря покровительству некоторых чиновников, скандальный предприниматель часто остаётся безнаказанным.

По словам Александра Фёдорова, в конце 2015 года ялтинский зоопарк «Сказка» фигурировал в резонансной истории с гибелью двух детёнышей краснокнижных бенгальских тигров якобы из-за переохлаждения в связи с длительным блэкаутом в регионе. Зубков утверждал, что животные умерли из-за того, что как власти Крыма потребовали отобрать у зверинца дизель-генератор, предоставленный республиканским МЧС. Однако занимавшая тогда пост прокурора Крыма Наталья Поклонская заявляла, что ответственность за случившееся должен нести Олег Зубков, который по её мнению «не обеспечил необходимые условия для того, чтобы животные не гибли». Как утверждает Александр Фёдоров, причиной гибели животных стала болезнь пищеварительной системы, которая наступила «из-за несвоевременно оказанного лечения».

В начале 2020 года Поклонская заявляла , что «во всех видео и постах в соцсетях Зубков представлен в выгодном свете», но история с этим человеком — «особый случай» в свете «проблем с бизнесом в Крыму».

Человек, для которого закон не писан и не существует никаких моральных устоев, мастерски манипулирует чувствами и проблемами людей. Записывая слезливые обращения, он провоцирует волну народного гнева против власти, хотя к нему самому возникает очень много вопросов (ещё со времён Украины) по поводу соблюдения законов, — отметила депутат Госдумы.

Также Поклонская неоднократно говорила , что неоднократно высказывалась об опасности контактных зоопарков для жизни и здоровья людей.

Парк «Тайган» — это пародия на зоопарк, любительский зоосад без единого специалиста по животным и в нём ежедневно создаются опасные ситуации, вызванные безрассудными действиями собственника парка Зубкова. В сафари-парке «Тайган» происходит изощрённое издевательство над животными, которое заключается в том, что большое количество хищных животных — львов, загнано на маленькую территорию, — отмечается в петиции Александра Фёдорова на имя Владимира Путина.

Её автор указывал, что при необходимой для проживания одного прайда, состоящего из пяти-семи львов, территории 50 квадратных километров, в «Тайгане» на 20 гектаров одновременно проживает от 40 до 50 особей. Это приводит к дракам хищников, ранениям и убийствам животными друг друга. Кроме того, в парке «часто происходит рождение львят прямо среди взрослых львов и львиц, что приводит к тому, что львят съедают взрослые хищники прямо в присутствии зрителей <...>, а судьба других до сих пор неизвестна».

Сергей Мальгавко/ТАСС

Также, как пишет автор петиции, страдают в «Тайгане» и крокодилы, которых якобы в присутствии посетителей загрызли львы. На этом фоне, в парке отсутствует ветеринарная помощь, говорилось в обращении.

Между тем Олег Зубков на своём сайте подчёркивает , что в его парках «идея отдельного содержания львов, тигров и других хищников никогда не найдёт воплощения».

У меня создан не инкубатор для разведения одиноких, не поцарапанных и не пуганных львов и других животных. Я построил биотоп африканской природной саваны и именно это привлекает посетителей в мой парк, а не ферма по разведению львов. Для того, чтобы объяснить и понять, что происходит в моём парке во взаимоотношениях между животными, нужно заглянуть в реальную природу африканской саваны. Там нет никакой идиллии, там нет «рая», там действуют законы природы, которые нам людям кажутся порой очень жестокими и не справедливыми. Но мы не в силах изменить природу поведения хищников. Достаточно того, что эти высшие хищники позволяют мне , Олегу Зубкову, делать среди них на протяжении многих лет то что я делаю, — считает предприниматель.

Он также утверждает, что «даже на фермах по разведению львов в Африке никто не содержит львов по отдельности, их держат многими десятками особей в одном вольере». Зубков подчеркнул, что даже люди «нередко убивают друг друга», поэтому не стоит ждать иного «от диких, маловоспитанных львов, которые являются высшими хищниками нашей планеты».

В свою очередь зоозащитники отмечают, что проблемы в контролируемых Зубковым учреждениях испытывают не только дикие кошки. По их мнению, «в результате бесконтрольного кормления посетителями» погибли два из трёх завезённых в зоопарк в 2014 году краснокнижных серых балтийских тюленей. А оставшийся в живых находился без защиты от палящего солнца в грязной воде. К тому же, как отмечается в петиции на имя Владимира Путина, «от такого содержания у тюленя образовалось бельмо на обоих глазах».

В реабилитационным центре «Велес» говорят, что при поступлении животных в «Тайган» не проводятся карантинные мероприятия, что чревато распространением опасных заболеваний среди питомцев. В качестве примера в организации напомнили, что в 2018 году в крымском сафари-парке умер один из привезённых туда из Самары медведей. Кроме того, в том же году в Сети стали появляться отзывы посетителей о заражениях лишаём после общения с тигрятами и львятами.

Также, в зоопарках Зубкова, отсутствует утилизация умерших животных. Трупы умерших животных скармливаются хищникам. Это тоже может привести к распространению опасных заболеваний. Во время проведения внеплановых проверок Государственным комитетом ветеринарии Республики Крым были выявлены множественные нарушения. Были выявлены несоответствия между списком животных, предоставленном парком, и животных, фактически имеющихся фактически. Не было предоставлено документов о проведении противоэпизоотических мероприятий, документов о собственности на животных, — говорится в петиции, которую на сегодняшний день подписали более 10 тысяч человек.

Эксплуатация детёнышей

В другом обращении, также адресованном главе государства, отмечается, что в двухнедельном возрасте львята и тигрята, рождающиеся в «Тайгане», забираются от мам и на них «начинают зарабатывать».

Алексей Павлишак/ТАСС

Повсеместно идёт борьба против фотографов с животными. В «Тайгане» фотографии с маленькими хищниками, это одна из услуг, которая пользуется очень большим спросом. Весь день, львята и тигрята находятся на солнце, на виду у публики и работают моделями для фотосессий. Их постоянно берут на руки и фотографируются в разных позах. На фотографиях часто видно, что малыши обессилены, с закрытыми глазами, но такое их состояние не останавливает посетителей. А главное, что хозяин Зубков О.А. не освобождает даже таких малышей от работы. Одна фотография, причем на фотоустройство посетителя, стоит 500 рублей. Деньги берутся на месте, чеков или других подтверждающих оплату документов не выдаётся, — отмечается в обращении.

Кроме этого, в «Тайгане», как утверждают в центре «Велес», практикуется платная услуга, состоящая в том, что «маленького, беззащитного зверька отдают в полное и бесконтрольное распоряжение посетителям на 30 минут». За это время детёнышей тигров и львов «беспрерывно тискают, фотографируются с ним, пытаются играть».

После того, как малыши подрастают и уже не могут зарабатывать контактами с посетителями, происходит продажа большинства из них на чёрном рынке. Иначе, при рождении не одного десятка хищников в год, население «Тайгана» составляло бы уже не одну сотню львов и тигров, — утверждается в петиции.

В качестве примера в «Велесе» напомнили, что 4 августа 2017 года на Керченской паромной переправе задержали и изъяли тигрёнка, перевозившегося из «Тайгана» без сопроводительных документов.

Зубков подавал в суд, заявляя права на тигрёнка, находящегося в Симферопольском зооуголке. Но доказательств того, что тигрёнок, находящийся в этом Симферопольском зооуголке именно тот, который был изъят на переправе предъявить не мог, так как у него не ведётся необходимая документация и не производится чипирование животных, — сказано в обращении к Путину.

Его авторы не исключают, что в действиях основателя «Тайгана» могут присутствовать признаки преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ».

В подготовке материала также принимала участие Марина Ягодкина.