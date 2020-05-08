Общежитие Российского государственного социального университета (РГСУ) в последнее время у многих на слуху. В конце апреля оттуда посыпались жалобы студентов — мол, всех переселили в одно общежитие и заперли там, не дают выйти на улицу, даже если нужно на работу, за продуктами или лекарствами. Более того, в университете начались массовые отчисления, студенты связывают это с нарушениями новых карантинных правил. Администрация вуза ссылается на приказ ректора, который запрещает покидать здание общежития, а отчисления аргументирует многочисленными академическими задолженностями. Что на самом деле происходит в студенческом общежитии РГСУ — разбирался NEWS.ru.

Первое время, по рассказам студентов, в университетских общежитиях всё было довольно спокойно. Когда московские власти ввели режим самоизоляции, учащиеся с пониманием отнеслись к ограничениям. Администрация вуза не препятствовала выходу на улицу, однако просила не покидать территорию, прилегающую к жилым корпусам: она считалась «чистой» зоной, так как заболевших в РГСУ не было. Студенты придерживались этого правила. Однако 22 апреля руководство университета выпустило приказ, в котором установило временные правила проживания в общежитии. Кроме прочего, особенно бросаются в глаза следующие пункты: студентам разрешается выходить на улицу, только чтобы выкинуть мусор, в остальных случаях это делать запрещено, запрещается покупать что-либо даже через Интернет. Если студенту понадобятся еда или лекарства, предлагается обращаться за помощью к коменданту. За нарушение временных правил предполагается четыре вида наказания: замечание, выговор, выселение из общежития и отчисление. На данный момент копия приказа удалена с сайта вуза.

Отчислены за непослушание

NEWS.ru

Пресс-служба РГСУ подтвердила NEWS.ru ограничения на вход и выход из здания, отметив, что при этом студенты обеспечиваются трёхразовым бесплатным питанием и круглосуточным медицинским обслуживанием.

С первыми нарушителями университет церемониться не стал: Антон Очеретин и Данила Петров не обошлись выговором или замечанием, а сразу были отчислены. Студенты узнали об этом из письма, присланного на электронную почту.

Антон попытался выйти из общежития, так как ему нужно было попасть в аптеку, но охрана не выпускала его из здания. Тогда молодой человек вызвал полицию — выйти удалось только с их помощью. Однако обратно его уже не пустили.

Пресс-служба РГСУ также признаёт, что вуз отчислил двоих студентов за нарушение правил.

На сегодняшний день есть два случая отчисления студентов за злостное нарушение Временных правил проживания в общежитии РГСУ. Студенты неоднократно в нарушение правил пытались покинуть общежитие, вели себя вызывающе, пытались применить силу к сотрудникам службы безопасности университета. Их поведение было обсуждено на заседании жилищно-бытовой комиссии с учётом мнения Студенческого совета — Сената, профкома университета и деканов факультетов. Комиссия единогласно ходатайствовала перед ректором об их отчислении, — прокомментировали они.

Однако учащиеся уверены, что отчисленных больше, чем двое человек. По их словам, только за последний месяц было отчислено около 300 человек, официальная причина — академические задолженности. Егор Курасин, также отчисленный из-за неуспеваемости, говорит, что причины для отчисления в большинстве случаев формальные и надуманные. К тому же среди отчисленных много иностранцев, которым сейчас попросту некуда деться.

С иностранными студентами поступили странно. У нас есть один марокканец Мустафа. Ему не пришла ссылка на пересдачу, то есть он не смог попасть на пересдачу экзамена онлайн, его отчислили. Из общежития его тоже выгнали и сказали идти в посольство. Он ответил, что посольство сейчас закрыто и он не знает, что делать. И в такой же ситуации оказались трое студентов из Алжира. Сейчас они в хостелах живут, но деньги заканчиваются, а границы закрыты, чтобы уехать на родину, — рассказывает он.

Изоляция на Лосиноостровской

Камень преткновения — общежитие № 2 на Лосиноостровской улице. За два дня до злополучного приказа о тотальной изоляции в его стенах руководство университета выпустило ещё один — о том, что студенты из всех общежитий (а их у университета пять) должны в период режима повышенной готовности находиться в одном месте.

В настоящее время в общежитиях РГСУ остаются проживать 333 студента из 62 стран, — отмечают в вузе.

Во всех остальных корпусах, откуда студенты вынуждены были съехать, начали капитальный ремонт. По мнению студента Антона Очеретина, и в единственном оставшемся общежитии намеренно создаются невыносимые условия, чтобы проживающие как можно скорее освободили здание. Например, такие как уже упомянутый запрет выходить на улицу, запрет заказывать доставку, плохое качество еды, которой кормят студентов, ну и конечно, потенциальная угроза отчислением. Зачем это нужно администрации РГСУ — молодой человек предположить не смог.

Как только начались конфликты из-за установленных запретов, а за ними потянулись санкции, инициативная группа из 40 студентов обратилась в правозащитную организацию «Агора». Там их проблемой занялся юрист Леонид Соловьёв. Он утверждает, что нынешняя ситуация в общежитии РГСУ — это фактически карантин, однако его в отдельно взятой организации можно ввести только по предписанию Роспотребнадзора или руководителя региона.

Карантин руководитель организации имеет право вводить только в том случае, если есть или указание Роспотребнадзора, или главы региона, или правительства России. Ни того, ни другого, ни третьего у руководства РГСУ нет: мэр Москвы не указывал, что нужно забаррикадировать двери, и предписание о карантине Роспотребнадзор в отношении РГСУ не давал. Поэтому их действия — это действительно ограничение права на свободу передвижения и получения образования. Леонид Соловьёв адвокат адвокат

Нет смысла подавать челобитные?

Как рассказали NEWS.ru студенты из инициативной группы, помимо «Агоры», они развернули довольно активную деятельность и попытались привлечь внимание различных общественников. Так, они просили помощи у муниципальных депутатов Мосгордумы, правозащитника Андрея Бабушкина, бывшего уполномоченного по правам ребёнка в Москве Евгения Бунимовича. Также молодые люди обращались и в официальные инстанции — Министерство образования и напрямую к ректору РГСУ Наталье Починок. Из ректората ответа так и не пришло, а общественники откликнулись: Бабушкин написал письмо в СПЧ с просьбой разобраться, мундеп Максим Круглов обратился к прокурору Москвы с просьбой проверить, законен ли приказ № 505 и законно ли проведены последние многочисленные отчисления.

Ребята надеются, что результата получится достичь благодаря огласке и усилиям публичных людей, которые им помогают, идти в суд они хотят в последнюю очередь.

Надо дождаться ответов от всех инстанций. Ответа мы не получили, срок рассмотрения — 30 дней, прошло уже 18 дней. Но ещё праздники ведь майские. Мы надеемся получить ответ от чиновников в середине мая. С профсоюзом «Молодёжь Москвы» мы подали петицию с формулировкой, что требуем остановить беспредел в РГСУ, там несколько подпунктов. На Change.org запустили, собрали уже 500 подписей, это всё для того, чтобы был общественный резонанс. Суд — это будет последняя инстанция. Хочется решить это всё в досудебном порядке, — сказал студент Егор Курасин.

Леонид Соловьёв со скепсисом относится к ожиданиям студентов разрешить проблему, не задействуя суд.

Студенты, которые ко мне обратились, были настроены очень серьёзно. Я им сразу сказал, что коллективное обращение к ректору не возымеет никакого действия, потому что в онлайн-режиме неоднократно проводились совещания с проректором. И он чётко сказал: мы установили правила, и вы по ним живёте, если вам что-то не нравится, никто никого не держит. Поэтому я не вижу смысла подавать какие-то челобитные. Я сразу сказал, что нужно идти в суд, и восстановиться в вузе в административном порядке не удастся, только через суд. Но эта группа студентов решила не накалять обстановку до такой степени. Если они всё-таки обратятся в суд в ситуации с общежитием, то вероятность положительного решения или даже мирового соглашения велика, — утверждает он.

В свою очередь в РГСУ нам сообщили, что готовы отстаивать свою позицию в том числе в суде.

Основной целью всех принимаемых в РГСУ решений является защита жизни и здоровья наших студентов при условии сохранения качества учебного процесса. Подавляющее большинство студентов и преподавателей понимает это и поддерживает принимаемые университетом решения. Что же касается возможных исков — мы работаем в существующем правовом поле и готовы подтвердить это в любых официальных инстанциях, — заявили в пресс-службе вуза.

Кто-то из отчисленных студентов уехал пережидать карантин к родителям, кто-то остался в Москве, но планы у всех схожи: они хотят восстановиться в университете, пересдать долги, если таковые имеются.

7 мая от оставшихся в общежитии студентов стало известно, что их всё-таки стали выпускать из здания. Официальных сообщений по этому поводу РГСУ не публиковал.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.