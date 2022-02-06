В военную прокуратуру передали дело о «мёртвых душах» в институте ВКС

Главное военное следственное управление (ГВСУ) передало в Главную военную прокуратуру (ГВП) материалы уголовного дела о хищении почти 300 млн рублей в ЦНИИ Воздушно-космических сил (ВКС) в Твери, передаёт «Коммерсант». По версии следствия, экс-начальник Центра Сергей Ягольников начислял зарплату почти 200 «мёртвым душам».

Генерал-майора в отставке Ягольникова задержали в Твери в феврале 2019 года по подозрению в мошенничестве. Ещё одним фигурантом дела стал экс-глава местного военного представительства Сергей Суша, который принимал выполненные несуществующими сотрудниками ЦНИИ работы.

Все обвиняемые завершили ознакомление с материалами дела, после чего они были направлены в ГВП. Теперь дело будет рассматриваться по существу в Московском гарнизонном военном суде.

По данным «Коммерсанта», следователи вышли на Ягольникова после скандала в Твери. В 2018 года жители города пожаловались в полицию на необоснованные финансовые претензии к ним со стороны гендиректора местного АО «Радиотехнические и информационные системы воздушно-космической обороны» (РТИС) Александра Храмичева.

Тот требовал от них либо отчётов о проделанной работе, либо возврата средств. О чём именно шла речь, жители Твери не понимали. При этом в претензиях упоминались некие опытно-конструкторские разработки, якобы выполненные для нужд ВКС России. Согласно документам, горожане являлись сотрудниками АО и «трудились» над 27 засекреченными госконтрактами.

Позже следователи ГВСУ СКР выяснили, что с РТИС был связан Ягольников. По данным следствия, он являлся основателем и совладельцем РТИС.

Как полагает следствие, афёра с подставными сотрудниками длилась с 2014 по 2019 годы. За это время организаторам удалось похитить 285,5 млн рублей.

Ранее СКР по Дагестану обвинил ректора Дагестанского государственного технического университета Нурмагомеда Суракатова в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он незаконно завладел суммой в размере более 90 млн рублей. В данный момент Суракатов находится под стражей.