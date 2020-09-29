Тестов нет, томографы ломаются: как Подмосковье встречает «вторую волну»

Осенний рост заболеваемости коронавирусом вновь, как и несколько месяцев назад, ставит под удар систему здравоохранения в стране. Наиболее высокие цифры по заболеваемости по традиции фиксируются в густонаселённом столичном регионе. Власти Москвы и области в связи с этим уже издали соответствующие распоряжения, вводящие противоэпидемические ограничения. В частности, работодателям рекомендовано по максимуму перевести персонал предприятий на удалённый режим работы, а гражданам старше 65 лет оставаться дома. Однако если мэр столицы Сергей Собянин признал «серьёзный рост госпитализаций» пациентов с COVID-19, то подмосковный губернатор Андрей Воробьёв вместе с подчинёнными принялся опровергать слухи о введении усиленного режима в региональных медучреждениях. Между тем некоторые жители Подмосковья жалуются на перегруженность поликлиник и очереди на тесты. NEWS.ru решил выяснить, как эти тревожные сигналы согласуются с тем, что отдельные города региона являются самыми густонаселёнными в России, и готова ли система здравоохранения ко второй волне COVID-19.

Максимально несжатые сроки

Недавно жительница микрорайона Железнодорожный города Балашиха, пожелавшая остаться неназванной, почувствовав высокую температуру и симптомы простуды, обратилась в одну из местных поликлиник, чтобы сдать мазок на коронавирус. Но в медучреждении ей сказали, что пробы якобы закончились, и поэтому есть возможность сдать анализ только на антитела к COVID-19.

На анализ на антитела направляет только участковый врач-терапевт, но по живой очереди взять у него нужную бумагу нереально — врачи перегружены и не принимают в таком формате. На очередь к ним талоны «расхватали» чуть ли не на месяц вперёд, и получается, что можно пройти лишь платные тесты в частных учреждениях, — сказала собеседница NEWS.ru.

Чтобы выяснить, насколько распространённой является подобная практика в региональных медучреждениях и с чем она связана, редакция направила соответствующий запрос министру здравоохранения Московской области Светлане Стригунковой, но в пресс-службе ведомства не смогли оперативно предоставить комментарий.

Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Между тем ранее и областной Минздрав , и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поспешили опровергнуть сообщение одного из Telegram-каналов о том, что власти региона якобы издали распоряжение «в максимально сжатые сроки» перепрофилировать 11672 койко-мест в больницах под лечение COVID-19.

Чиновники назвали ситуацию с коронавирусом в Московской области «стабильной», признав, что в регионе «создаётся дополнительный коечный фонд в количестве 1500 коек инфекционного профиля». Кроме того, Стригункова сообщала , что в регионе сделано более 2,8 млн тестов на SARS-CoV-2 и антитела к нему. По её словам, ИФА-диагностика, с помощью которой выяснилось, что иммунитет к инфекции выявлен у 21% обследованных, «доступна жителям бесплатно по полису ОМС». Что касается ПЦР-исследований, то, по словам главы областного Минздрава, бесплатно они делаются только тем, у кого имеются симптомы респираторного заболевания (в соседней Москве мазки бесплатно берут у всех, кто встал в электронную очередь в одной из городских поликлиник).

Что касается перегруженности медучреждений региона, то в конце 2019 года Андрей Воробьёв обещал ликвидировать очереди благодаря цифровизации. Однако данная проблема может оставаться из-за перенаселённости ряда подмосковных городов, превышающей столичные показатели. Так, например, если в Москве плотность населения составляет более 4,9 тысячи человек на квадратный километр, то в Железнодорожном — 6,3 тысячи, в Мытищах и Красногорске — по 6,8 тысяч, в Подольске — 7,6 тысячи, в Балашихе — чуть более 8 тысяч, в Реутове — 12,1 тысячи, в Люберцах — 15,9 тысячи. Тенденция роста численности населения столичного региона наблюдается с середины 2000-х годов, при этом, как ранее писал NEWS.ru, за этот период в стране проводилась оптимизация здравоохранения — урезание финансирования, сокращения и понижения в должностях рядового персонала, а также закрытие больниц и поликлиник ради экономии бюджетных средств. Кризис, связанный с коронавирусом, наглядно высветил последствия такой политики. По данным Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), с 2000 по 2015 годы число поликлиник в России сократилось с 21,3 тысячи до 18,6 тысячи (на 12,7%). Однако количество обращений в них выросло на 8,4% — с 243,2 до 263,5 посетителей в смену от каждых 10 тысяч жителей. В связи с этим эксперты подчёркивали , что «декларируемого „манёвра“ по переносу нагрузки и ресурсов с больниц на поликлиники не произошло — ситуация осложнилась как в области стационарного, так и амбулаторного лечения».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В беседе в NEWS.ru сопредседатель всероссийского союза пациентов Ян Власов сообщил, что не имеет информации о возможной нехватке тестов на коронавирус в подмосковных клиниках. При этом он рассказал о жалобах на «принудительные рекомендации проведения этих тестов при госпитализации».

Вот последнее обращение: женщина привезла ребёнка на госпитализацию в Москву, тест был просрочен на 40 минут, и в итоге ей с ребёнком в два часа ночи пришлось ехать из больницы в аэропорт и улетать обратно к себе в Тюмень. Ян Власов сопредседатель Всероссийского союза пациентов сопредседатель Всероссийского союза пациентов

По словам представителя профсоюза «Альянс врачей» Ирины Кваско, в ряде случаев у пациентов с признаками COVID-19 долго не берут мазки. Она не исключила, что случае с поликлиникой в Железнодорожном может быть связан с возможной нехваткой тестов.

У моих знакомых был подтверждённый COVID-19, а их родственники были контактными. У них взяли анализы на четвёртый день, хотя они звонили и в Роспотребнадзор, и в поликлинику, но так и непонятно, почему так долго не брали анализы. Вообще всё тестирование проводится в рамках ОМС, и бюджетные вложения предполагают ограниченное количество тестов. Возможно, у данной поликлиники (в Железнодорожном. — NEWS.ru) заканчивается финансовый ресурс, и они больше не могут проводить тесты. Правительство и Минздрав говорили, что тестов производятся миллионы и их достаточное количество. В этой ситуации мы не можем обвинять врачей. Здесь, скорее, вина организаторов здравоохранения, которые уже предполагали эту волну [коронавируса], и рост [случаев заболевания] наблюдался быстрый. Ирина Кваско руководитель проекта по пациентам профсоюза «Альянс врачей» руководитель проекта по пациентам профсоюза «Альянс врачей»

Активист профсоюза предполагает, что чиновники, обладая картиной реальных масштабов осеннего всплеска заболеваемости COVID-19, «не должны были открывать школы, поскольку дети часто являются переносчиками и распространителями болезни». Также Кваско обратила внимание на проблемы с компьютерными томографами.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Их мало, они не новые и в итоге выходят из строя, поскольку нагрузка очень большая. Если эти аппараты работают непрерывно, то понятно, что они могут выйти из строя. Такое наблюдается в Самарской, Омской, Томской областях, в Екатеринбурге и Москве, — отмечает Ирина Кваско.

«По семь часов в очереди»

Несколько лет назад в ряде регионов России, в том числе и в Подмосковье , случались скандалы с закупками томографов по завышенным ценам, в результате некоторые чиновники оказывались на скамье подсудимых по делам о крупных хищениях.

Сегодня, когда нагрузки на томографы в связи с коронавирусом возросли, из разных регионов поступают тревожные новости. Например, в одной из инфекционных больниц Севастополя новый аппарат сломался , проработав всего месяц. В Калининграде из 11 дорогостоящих агрегатов работают только шесть. В поликлиниках некоторых городов из-за неисправности томографов образуются гигантские очереди из пациентов с подозрением на коронавирус. К медучреждениям выстраиваются вереницы из машин скорой помощи, это приводит к тому, что бригады медиков не успевают приехать на другие вызовы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как считает председатель подмосковного отделения профсоюза «Альянс врачей» Наталья Колосова, в столичном регионе также наблюдается проблема с компьютерными томографами, многие из которых «старые и постоянно выходят из строя».

Люди страдают, по семь часов в очереди сидят, кашляют и чихают друг на друга, заражаются. Причём компьютерные томографы намного важнее, чем тесты. Ведь у тестов погрешность 50%, и ждать результатов приходится два-три дня, а томография даёт точный диагноз моментально. То есть компьютерный томограф — это решающий фактор спасения жизни пациенту. В реутовской ЦРБ у медработника, члена нашего профсоюза подозрение на COVID-19, и ей не могут сделать томографию, потому что сам аппарат сломан, пациентов отправляют платно или в Балашиху, или в Электросталь, мазки тоже не берут. Почему — никто не объясняет. В Балашихе роддом перепрофилировали под лечение коронавируса в июле, там тоже не берут тесты у персонала. Я думаю, этому есть два объяснения. Первое — никто не хочет платить компенсацию в случае подтверждения тестов. Второе — они потратили лимит лимит количества тестов по ОМС во время пандемии, и сейчас, видимо, мало осталось и теперь экономят. Наталья Колосова руководитель профсоюза «Альянс врачей» в Московской области руководитель профсоюза «Альянс врачей» в Московской области

В апреле NEWS.ru подробно рассказывал, как медики больницы подмосковного города Реутов жаловались на главврача Гарика Хачатряна, из-за деятельности которого, по их мнению, коронавирусом заразились работники стационара. Как сообщает бывшая сотрудница медучреждения, врач-трансфузиолог Ирина Васькянина, недавно Хачатрян, ставший объектом внимания силовиков, лишился своей должности.

Хачатрян нарушал закон — это доказанные факты. Я точно знаю, что у него были махинации с начислением компенсаций за работу с коронавирусными пациентами. Причём, он начислял крупные суммы тем, кого привёл с прошлого места работы, — из больницы в Егорьевске. Остальным платил копейки. Я знаю человека, кому Хачатрян снизил зарплату до 12 тысяч рублей, после чего тот человек уволился. Ирина Васькянина сотрудница ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Реутов» сотрудница ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Реутов»

По официальной статистике, Московская область находится на втором после столицы месте среди российских регионов по количеству заразившихся COVID-19. Однако, как и в Москве, официальная статистика не фиксирует здесь существенного роста заболеваемости. В этой связи наиболее тревожная тенденция (когда можно говорить про «вторую волну» коронавируса либо про всплеск, которого не было в апреле-мае) наблюдается в Ставропольском крае, Ульяновской, Оренбургской, Самарской и Кемеровской областях, Бурятии, Забайкалье, Удмуртии и Крыму.