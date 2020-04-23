22 апреля в соцсетях был опубликован текст обращения к президенту Владимиру Путину от имени сотрудников центральной городской больницы подмосковного Реутова. В письме, которое разместила в Instagram врач-трансфузиолог Ирина Васькянина, содержатся жалобы на главврача Гарика Хачатряна и просьба «экстренно создать комиссии и провести расследование по факту заражения огромного числа сотрудников больницы коронавирусом и распространения коронавирусной инфекции в городе Реутове и за его пределами». При этом Васькянина утверждает, что стационар на карантин не закрыт, а менеджмент отчитывается о том, что ситуация под контролем. С аналогичными проблемами столкнулись и в соседних Люберцах, где COVID-19 выявили у 60 медиков местной больницы. Одновременно из медучреждений в Подмосковье поступают постоянные жалобы на неготовность к приёму больных коронавирусом. В ситуации разбирался NEWS.ru.

Главврач раздора

В обращении на имя Владимира Путина коллектив больницы в Реутове просит главу государства вмешаться и спасти врачей, учреждение и жителей города.

Просим Вас дать поручение Генпрокуратуре, СК, Министерству здравоохранения России, Роспотребнадзору, экстренно создать комиссии и провести расследование по факту заражения огромного числа сотрудников больницы коронавирусом и распространения коронавирусной инфекции в городе Реутове и за его пределами, — указывается в документе, который Ирина Васькянина опубликовала на своей странице в Instagram.

По мнению авторов петиции, главный врач Гарик Хачатрян и его заместитель Елена Раскатова «не только сами не умеют работать в экстренных условиях», но и якобы мешают персоналу выполнять свои функции.

За то время, что Хачатрян работает главным врачом, он полностью развалил работу Реутовской больницы, оставил больницу без грамотных специалистов. Первый случай коронавируса среди сотрудников выявлен более двух недель назад. Даже после этого все остальные сотрудники больницы не обследованы на коронавирус, хотя мы как грамотные специалисты потребовали у Хачатряна провести обследование всех сотрудников больницы. Всё это время мы обращались с письменным заявлением на имя Хачатряна с требованием провести обследование сотрудников на коронавирус, так как только своевременное выявление заболевших, их изоляция и лечение, могут остановить эпидемию и спасти медицинских работников и жителей города Реутова, — говорится в обращении главе государства.

Как поясняет Ирина Васькянина, медперсонал опасается, что больница в нынешних условиях из-за действий Хачатряна и Раскатовой не справится с эпидемией «и лечить жителей скоро просто будет некому». По её словам, более чем у 25 сотрудников подтверждён COVID-19.

На 20 апреля 2020 года в Реутовской больнице более, чем у 25 сотрудников подтверждён диагноз коронавируса. Несмотря на это, хирургический стационар не закрыт на карантин и продолжает приём пациентов. Приёмное отделение и травмпункт открыты и работают на приём населения. Приходят не только пациенты, но и жители за документами, справками. Ирина Васькянина сотрудница ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Реутов» сотрудница ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Реутов»

По словам Васькяниной, в помещении роддома для пациентов с коронавирусом создано 20 коек, на которые приходится всего один переносной дыхательный аппарат, ещё столько же мест открывают в педиатрическом отделении «Брусничка», где имеется шесть аппаратов ИВЛ, но там, как уверяет медик, нет кислородной станции.

В «Брусничке» ничего не приспособлено для лечения коронавирусных больных. В «Брусничке» полностью отсутствует необходимое для спасения больных оборудование. В отделении нет электрокардиографа, нет УЗИ-аппарата, нет фиброскопа, нет рентгеновского аппарата, нет аппарата для исследования функции внешнего дыхания. В отделении нет ни одной каталки для транспортировки пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии, отсутствует холодильник для хранения медикаментов. Также в отделении для коронавирусных больных отсутствует организованная система питания, — уверяет Васькянина.

В распоряжении NEWS.ru оказалась служебная записка хирурга реутовской больницы Владимира Пастухова на имя Елены Раскатовой от 21 апреля 2020 года. В ней он пишет заместителю главврача, что, согласно её устному распоряжению, стал заниматься специализированной помощью пациентам с COVID-19 на базе созданного обсервационного отделения. В частности, он доложил, что ему неизвестно, кто является заведующим данным подразделением, с которым можно решать рабочие вопросы. Кроме того, по его словам, «никто из дежурной бригады не ознакомился с положением об отделении (если таковое имеется)», а также «с должностными инструкциями (если таковые имеются)».

Из документа следует, что в нарушение приказов Минздрава «ни с кем из дежурной смены не заключено дополнительное соглашение к трудовому договору в связи с переводом в обсервационное отделение». Ещё Пастухов сообщил Раскатовой, что «в составе бригады отсутствовал врач инфекционист, а также никто из дежурной смены не проходил обучение по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (36 часов)».

Гарик Хачатрян Профсоюз

По словам медика, в обсервационном отделении отсутствует медицинское оборудование, о котором говорила Васькянина, и некоторые лекарственные препараты.

На этом фоне, как рассказывает Ирина Васькянина, Гарик Хачатрян докладывает властям, что в его учреждении якобы всё в порядке. Кроме того, 17 апреля он, по её словам, устроил в хирургическом корпусе массовое мероприятие.

Он (Хачатрян. — NEWS.ru) отлично знает, что в хирургическом корпусе у сотрудников выявлен коронавирус и несмотря на это он собирает вместе оставшихся на ногах сотрудников, приглашает СМИ, приглашает главу города, таким образом практически умышленно способствует распространению коронавирусной инфекции, — написала Васькянина в Facebook.

Речь идёт о пасхальной встрече с раздачей куличей, о которой сообщал паблик «Город Реутов» во ВКонтакте. Тогда «персонал Центральной городской клинической больницы получил традиционные куличи из рук главы городского округа Станислава Каторова». Судя по фотографиям, которыми сопровождается пост, участники этого мероприятия хоть и были в медицинских масках и респираторах, однако необходимую дистанцию не соблюдали.

Пасхальная акция чиновников в поражённой коронавирусом реутовской больнице gorodreutov/vk.com

Между тем, на сайте больницы указано , что её персонал, «задействованный в работе с пациентами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, обеспечат временным жильём и горячим питанием на период пандемии». Жить 12 медиков будут в ведомственной гостинице Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения», находящейся рядом с больницей.

В случае ухудшения ситуации по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией и соответственно увеличения числа медработников, контактирующих с данными пациентами, в гостинице смогут разместиться около 60 человек из числа персонала больницы, — говорится в сообщении.

Гарик Хачатрян оказался недоступен для комментариев — дозвониться до него NEWS.ru не удалось. Не отвечал и телефон пресс-службы подмосковного Минздрава. Заместитель главврача Елена Раскатова рассказывать о происходящем в реутовской больнице отказывается.

Сообщения о проблемах в этом медучреждении NEWS.ru подтвердила председатель подмосковного отделения профсоюза «Альянс врачей» Наталья Колосова. По её словам, ранее Гарик Хачатрян по телевидению говорил, что больница, которую он возглавляет, обеспечена средствами индивидуальной защиты, но медики опровергали его слова.

Его же сотрудники звонили нам и говорили, что это наглая ложь и ничего нет, они пользуются тем, что дали в «Альянсе врачей». Да, возможно, на складах это есть для проверок или для чего-то другого, но по факту были жалобы от медиков. Главврач и во время наших визитов говорил о полном обеспечении, но жалобы продолжились и после этого. В ближайшем будущем мы создадим в реутовской больнице первичную организацию, чтобы иметь право на профсоюзные проверки и на защиту работников учреждения в полном объёме. Там очень сильный страх перед руководством, которое их собирает и пугает: «Не дай Бог „Альянс врачей“ увидим на расстоянии 100 метров от больницы. Кто вступит или будет сотрудничать с ними — всех поувольняем». С врачами начальство там общается ещё более-менее нормально, а с младшим медперсоналом ведёт себя так, будто их не существует. Это со слов самих медицинских работников. Наталья Колосова руководитель профсоюза «Альянс врачей» в Московской области руководитель профсоюза «Альянс врачей» в Московской области

Привет из Егорьевска

В начале апреля реутовскую больницу посещали представители «Альянса врачей», они передали персоналу необходимые средства защиты. Тогда лаборант учреждения Стелла Корчинская записала видеоролик, на котором выражала благодарность организации за оказанную гуманитарную помощь от имени коллектива стационара. Сейчас она, по словам Натальи Колосовой, оказалась в числе заразившихся COVID-19 и в тяжёлом состоянии лежит с пневмонией в реанимации.

Мы получили маски, получили перчатки, мы получили дезинфицирующие средства. Получили мы это с большим трудом, администрация нам препятствовала, но всё равно помощь была получена. Я хочу уже сказать лично от себя: какая разница, от кого получать помощь гуманитарную, если сами мы не справляемся, — от государственного профсоюза или от «Альянса врачей»? От кого угодно, но главное — защитить медработников, потому что медработники тогда смогут защитить вас, спасти вашу жизнь, — отмечала Корчинская.

В ответ Гарик Хачатрян поспешил заявить, что активисты профсоюза мешают работе больницы. К тому же он заверял, что возглавляемое им учреждение якобы имеет необходимые запасы средств защиты. Информация об этом появилась на сайте администрации Реутова.

Примечательно, что ранее Гарик Хачатрян уже оказывался в центре скандалов. Так, в марте этого года он попал на кадры оперативной съёмки во время обыска, который силовики проводили в его кабинете.

Как сообщал сайт KP.ru со ссылкой на собственные источники, тогда следователи проверяли некую документацию. По какому поводу они пришли к медику, не раскрывалось. Издание лишь напомнило, что до Реутова Хачатрян занимал должность главврача больницы подмосковного Егорьевска и якобы начислял себе незаконные премии.

Коллеги Хачатряна тогда обратились в прокуратуру для разбирательства, а врач поспешно перешёл на другое место работы — в больницу Реутова, — отмечалось в заметке.

В Егорьевске районную больницу Хачатрян возглавил в октябре 2017 года. По информации издания oka.fm, после этого оттуда якобы «пропали все жизненно важные лекарства и оборудование», которые пациентам советовали покупать, чтобы продолжить лечение. Также в учреждении началась оптимизация, под маркой которой проводились сокращения персонала и услуг.

В СМИ и соцсетях также публиковалась и распечатка расчётного листа Хачатряна за сентябрь 2018 года, за который он получил 615 тысяч рублей в виде окладов и премий. С января 2018 года в Егорьевске его замом, как и в Реутове, трудилась Елена Раскатова, чей оклад составлял 191 тысячу рублей.

В сентябре 2019 года в Егорьевске состоялся массовый митинг за отставку Хачатряна. Участники акции протеста говорили о том, что за время его работы из больницы уволилось свыше 40 докторов и больше сотни работников младшего медперсонала. Нескольких сотрудников главврач якобы уволил, чтобы освободить места для «своих людей». Также учреждение лишилось офтальмологического отделения. Протестующие говорили, что в стационаре часто не хватает капельниц и шприцов.

Митинг в Егорьевске за отставку Гарика Хачатряна activatica.org

В свою очередь Хачатрян объяснял назначения в управленческом персонале тем, что «все передвижки выполнялись через четыре месяца после оценки деятельности того или иного руководителя», добавляя, что человек работает в должности, если у него «есть эффективность, результативность». Что касается уволившихся врачей, то, по его словам, они якобы ушли по разным причинам: «у кого-то болезнь, у кого-то переезд в другой город, у кого-то переезд в другую страну».

По данным NEWS.ru, подмосковные чиновники перевели Хачатряна в Реутов в январе 2020 года, после чего Елена Раскатова до марта исполняла обязанности главврача егорьевской больницы.

Люберецкая вспышка

Как рассказывает Ирина Васькянина, Реутов является одним из самых густонаселённых городов Подмосковья, и массовое заражение врачей местной больницы коронавирусом ставит под удар многих его жителей. Действительно, плотность населения этого населённого пункта, расположенного совсем рядом с Москвой, составляет 12,1 тысячи человек на квадратный километр, что в разы выше чем в столице (4,9 тысячи). Ещё плотнее люди населяют соседние Люберцы, где этот показатель составляет 15,9 тысячи человек на квадратный километр. Там же явно хуже обстоит ситуация и с заболеваемостью врачей. Как сообщили недавно в подмосковном Минздраве, у 60 из 2 900 сотрудников Люберецкой областной больницы выявлен COVID-19.

На днях сотрудница стационара Аксинья Меньшова опубликовала в Instagram свой снимок в защитном костюме и респираторе, объяснив, что эти средства защиты «должны быть в теории».

По факту три закрытых костюма и один открытый, и на этом всё. А работаем мы 24/7, и каждый день врач и лаборант меняются, думаю, не нужен калькулятор, чтобы посчитать, как этот запас ничтожен. Эта фотография, как попытка в очередной раз привлечь внимание общественности, о полном игнорировании нашей судьбы и безразличию к нашему здоровью — администрации Люберецкий областной больницы. Мы в постоянных контактах, у наших сотрудников один за другим подтверждаются положительные анализы на коронавирус, — написала она.

Меньшова рассказала, что часть персонала контактировала с коллегами, у которых выявили COVID-19, но мер изоляции к ним не принято.

Никто не взял у нас анализы, не отправил в карантин, мы продолжаем ходить по улице, контактировать со своими близкими и, соответственно, работать с больными, без коронавируса, что уже вообще не точно. Наши отделения и стационар в целом продолжают работу, — рассказывала медработница.

За три дня до тревожной вести из подмосковного Минздрава администрация больницы со своего аккаунта пыталась в комментариях под постом Меньшовой заверить, что учреждение обеспечено «полным комплектом средств индивидуальной защиты: одноразовыми костюмами, очками, шапочками, масками, бахилами». При этом «каждый медицинский работник несёт личную ответственность по использованию средств индивидуальной защиты при оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19».

Профсоюз

В столь непростой период негативные публикации в социальных сетях вносят деструктив в работу медицинских специалистов, которые круглосуточно оказывают медицинскую помощь и спасают жизни пациентов, — были уверены в администрации больницы.

В ответ медработница сообщила, что персонал медучреждения в Люберцах рисковал вдвойне, поскольку средств индивидуальной защиты «не было от слова совсем» до 19 апреля, «и что-то подсказывает, что их появление связано с этой публикацией, поэтому рассказ про полные комплекты которыми все обеспечены — это ложь».

Костюмы, которые вы выдали даже на сегодняшний день, не являются противочумными. Они одноразово-тканевые и при самом большом желании их нельзя замочить ни в каком дезинфицирующем средстве, они просто для этого не предназначены, — продолжает Меньшова.

Также она пояснила, что пневмония у сотрудницы неврологического отделения была выявлена 15 апреля, карантин был объявлен 18-го, а анализы у сотрудников якобы стали брать только 20-го. Это несколько не соответствует заявлению областного минздрава о том, что медики Люберецкой больницы регулярно сдают тесты на COVID-19.

В нашу работу внесло деструктив полное игнорирование обеспечения нас средствами индивидуальной защиты на протяжении всего прошедшего времени, и сотрудники, которые один за одним заболели и слегли с двухсторонними пневмониями. И то, что мы все на этом фоне и наши семьи, в которые мы возвращались, и наши пациенты рисковали жизнью, контактируя друг с другом. А социальные сети, помогли людям узнать об этом и призвать вас к ответственности. И, как следствие, дать нам костюмы, хоть и одноразовые, и взять мазки у сотрудников, хоть и с огромной отсрочкой. Мне стыдно за вас! — ответила администрации сотрудница Люберецкой больницы.

Этой историей уже заинтересовались в Росздравнадзоре, представители которого обещали проверить больницу.

Профсоюз

Глава подмосковного «Альянса врачей» Наталья Колосова также отметила, что к ним в организацию обращались сотрудники этого стационара.

Нам поступали жалобы на нехватку средств защиты. Медики рассказывали, что у них нет респираторов, что им приходится самостоятельно шить и пользоваться самодельными марлевыми повязками, которые в принципе не защищают от вируса. Также они сообщали, что от них требовали написать письменный отказ от перехода на «казарменное» положение (во избежание распространения вируса с проживанием в отдельных помещениях, а не дома. — NEWS.ru) с пометкой «беру ответственность на себя». Я так понимаю, у них был ответственным за противоэпидемическое мероприятие заместитель главного врача по лечебной части. Он как раз вёл с ними беседу и принуждал подписывать именно такое заявление, хотя ответственность эта лежит полностью на нём, — сообщает профсоюзный лидер.

Также со ссылкой на врачей Колосова отметила, что пациенты с подозрением на COVID-19 находились в Люберецкой больнице и ждали результатов, контактируя с другими людьми.

Отделение терапевтическое, по словам медработников, для этих целей перепрофилировано не было, и, получается, что там все были «в куче» — и медики, и пациенты. Из-за отсутствия перепрофилирования не было должной обработки помещений, врачи не были разделены и продолжали контактировать с работниками других отделений, подвергая опасности и себя, и остальных. Сейчас корпус уже изолировали, но это нужно было делать изначально, как только стало известно о первых заболевших. Это следствие неграмотного руководства, которое, видимо, стремилось до последнего скрыть происходящее, — добавила Колосова.

Дурное наследие оптимизации

Ещё одну историю рассказала NEWS.ru недавняя пациентка, которая вместе с супругом лежала в Чеховской областной больнице Московской области. У них диагностировали двустороннюю пневмонию, но анализ не подтвердил коронавирус. В результате тех, у кого не нашли COVID-19, попросили покинуть покои.

Я лежала с 7 апреля там в реанимации сначала, потом меня перевели в терапевтическое отделение. И все пациенты там были с диагнозом «двусторонняя пневмония». У всех одинаковые симптомы. Одна медработница заболела при мне, и её тоже в нашу палату положили. У нас брали мазок на COVID-19 всего один раз, но пришёл отрицательный результат. Я знаю, что в несколько этапов должны брать тест на коронавирус. При мне за 10 дней в палате умерло 10 человек. У мужа в палате тоже умирали. Когда началась смертность, больницу закрыли на карантин, и никого не принимали больше, но врачи уходили домой. Мы спрашивали, от чего умирают в палате люди. Они ответили, что у них были больными другие органы, не от пневмонии они вроде бы скончались. Но я два года назад лежала в этом же отделении с давлением, и тогда никто не умирал при мне за две недели, — рассказывает женщина.

По её словам, 23 апреля лечащий врач объявила, что всех выписывают на основании приказа о том, что в больнице будут проводиться санитарно-эпидемиологические мероприятия, поскольку у двух пациентов всё же обнаружили коронавирус.

Мне за два дня до выписки врач сказала, что правое лёгкое надо лечить. А тут вдруг оно быстро рассосалось. Нас просто выгнали на улицу около 20 человек, все вызвали за свой счёт такси и уехали домой. Всего в терапевтическом отделении было 33 человека. Троих в инфекционку увезли, восемь тяжёлых лежачих непонятно куда дели, — добавила собеседница NEWS.ru.

В распоряжении редакции оказался приказ главврача Чеховской областной больницы Дениса Круподёрова от 20 апреля № 117 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий». В нём, в частности, говорится, что с указанной даты работа приёмного отделения терапевтического стационара приостановлена.

Запретить приём вновь поступающих пациентов с внебольничной пневмонией и другими заболеваниями на весь период действия предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, — говорится в приказе.

Стоит отметить, что до 20 апреля жителей городского округа Чехов Московской области, у которых подтверждлся коронавирус, отвозили в больницы в Серпухове и Домодедове. Однако, как говорил глава округа Григорий Артамонов, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации дополнительные койки для приёма пациентов с инфекционными заболеваниями будут развёрнуты на базе Чеховской областной больницы.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что вспышка коронавируса поставила отечественную систему здравоохранения «в ружьё». С одной стороны ударными темпами в Новой Москве построили инфекционный корпус больницы, но одновременно на местах пытаются приспособить под стационары уже существующие объекты. Иногда последние совсем не предназначены для этого, как, например, хоспис в подмосковном Красногорске. Словом, попытки затушевать действительность на фоне экстренных мер, напротив, резко обнажили дурное наследие оптимизации здравоохранения.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.