23 июня сотрудники правоохранительных органов обнаружили пятерых младенцев в обычной квартире на северо-востоке Москвы. Нашли, согласно сообщениям СМИ, благодаря соседям, внимание которых привлекли детские крики, которых раньше они не слышали. Служителям порядка дверь открыла иностранка, как выяснилось позже — гражданка Китая, которая присматривала за младенцами. NEWS.ru выясняет, кто стоит за найденными суррогатными детьми, а также разбирается в последних тенденциях этого своеобразного рынка.

Квартира вместо капусты

Обнаруженные дети, вероятно, были рождены российскими суррогатными матерями для иностранных граждан. Стражи порядка забрали малышей и отвезли их в больницу. Позже на сайте Главного следственного управления СК РФ по городу Москве появилось сообщение, что в связи с обнаружением младенцев возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 «Торговля людьми». Подробности при этом не приводились.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что состояние детей предварительно оценивается как удовлетворительное.

Малыши сейчас распределены в несколько медицинских учреждений, где им проведут обследование. Предварительно, состояние здоровья детей оценивается удовлетворительно. Сейчас как можно скорее необходимо найти законных представителей этих детей, а также установить причины и обстоятельства, по которым новорожденные оказались в этой квартире, чтобы определиться с дальнейшими шагами по жизнеустройству детей. Самое главное — малыши в безопасности, их здоровью ничего не угрожает, а другие вопросы — решаемы, — цитирует Кузнецову пресс-служба ведомства.

ГСУ СК по Москве/ТАСС

В аппарате уполномоченного NEWS.ru сказали, что пока доподлинно не установлено, действительно ли найденные дети рождены суррогатными матерями. Меж тем в МК были опубликованы слова соседей квартиры, которая теперь стала знаменитой. По их словам, они были шокированы новыми заселившимися.

Думали, целая китайская армия — десяток чайников, котомок. Затаскивали матрасы, но без кроватей. Вместо этого деревянные палки — они сооружали настилы. Сколько пар обуви стояло в тамбуре — не пересчитать, — рассказывают соседи.

При этом, по словам жильцов, иностранцы «вели себя тихо» все три года, что жили рядом. За это время никто никогда не слышал детских криков и не видел беременных женщин.

NEWS.ru выяснил, что биологические родители найденных детей — граждане КНР, которые обратились за услугами в российскую компанию «Свитчайлд» (юридическое лицо — ООО «Медика Сервис»). Её представитель Калой Ахильгов из адвокатского бюро Kaloy.ru рассказал редакции, что сотрудники СК приходили в офис к его клиентам с обыском.

Мы добровольно выдали правоохранителям все документы. Завтра мы встречаемся с ними ещё раз, будем давать показания. Мы совместно работаем в тесном контакте со следствием. Я предполагаю, что дело было возбуждено сразу в тот же день, по факту, но без предъявления обвинений конкретным лицам. Видимо, когда детей обнаружили, не было рядом документов, подтверждающих, что они рождены суррогатной матерью, и следователи подумали, что идёт торговля детьми. Думаю, после получения документации следствие переквалифицирует статью. Тут нет не только состава, но и события преступления. Суррогатное материнство в России разрешено. Калой Ахильгов адвокат Kaloy.ru адвокат Kaloy.ru

Ахильгов добавил, что эта ситуация с детьми возникла из-за того, что за ними не смогли приехать их родители после того, как границы были закрыты из-за коронавируса.

Когда дети родились в роддоме, за ними несколько дней, как это обычно и бывает, смотрели врачи. Потом младенцев выдали представителю биологических родителей. Именно её в квартире обнаружили сотрудники правоохранительных органов, когда забирали детей. Представитель — тоже гражданка Китая, — объясняет адвокат.

По словам Ахильгова, из пяти обнаруженных в московской квартире детей только на четверых был заключён контракт с компанией «Свитчайлд», которую он представляет. Пятый младенец, скорее всего, также принадлежит тем же родителям, но договор составлялся в другой фирме, предполагает адвокат. В какой — он не знает.

«Большое благо»

Отметим, что действующее под маркой «Свитчайлд» ООО «Медика Сервис», судя по публикациям в СМИ, имеет не самую лучшую репутацию. О компании пишут как о мошеннической. В частности, кубанская «Комсомольская правда» описывала случай, произошедший с женщиной по имени Людмила. По её словам, компания якобы обманным путем присвоила себе её деньги в сумме 1 млн 518 тысяч рублей, сказав, что у суррогатной матери не получилось забеременеть. NEWS.ru не смог получить по этому поводу комментарий фирмы.



ООО «Медика Сервис» действует в Москве с 2013 года. Первоначально она принадлежала кипрскому офшору, сейчас её единственным владельцем числится некий Сергей Владимирович Лебедев. Выручка компании в 2019 году составила, по данным базы «Контур-Фокус», 23 млн рублей. Лебедеву также принадлежит несколько «Центров ЭКО» в разных регионах страны.

По словам юриста и члена российской Ассоциации репродукции человека Константина Свитнева, правоохранительные органы повели себя некомпетентно в случае с найденными детьми.

Может быть, силовики не читали законы о суррогатном материнстве? Им стоит их прочитать. Оно в России разрешено. Получается, что какие-то люди приехали и забрали чужих детей. Есть небольшая опасность того, что подобные действия означают, что впереди может быть кампанейщина борьбы с суррогатным материнством. Часто у нас неправильное и неадекватное представление о нём. Это большое благо для тех, кто не может иметь своих детей. В первую очередь услугами пользуются наши сограждане, а иностранцы — это не более чем довесок. Константин Свитнев член Ассоциации репродукции человека член Ассоциации репродукции человека

Россия действительно является одним из направлений так называемого репродукционного туризма. В большинстве государств данный способ рождения либо запрещен, либо плохо или вообще никак не регулируется. Другой популярной страной для рождения суррогатных детей является Украина. Недавно в киевской гостинице «Венеция» были обнаружены 46 младенцев, рождённых для граждан Китая, которые не смогли прилететь к ним из-за коронавируса.

Критики суррогатного материнства считают, что подобные случаи наглядно демонстрируют неестественность и, соответственно, неправильность рождения детей подобным образом. По словам руководителя православно медико-просветительского центра «Жизнь» Максима Обухова, при суррогатном материнстве ребенок напрочь лишается права родиться в «нормальной, полноценной семье».

То, что есть вместо обычной семьи у суррогатного ребёнка — глубоко противоестественно. У него биологические родители, которые на самом деле просто доноры половых клеток, и мать, родившая его, которая на самом деле не мать. К рождению причастны сразу несколько сторон — кого считать родителем? А если суррогатная мать не захочет отдавать ребенка, так как у неё возникли материнские чувства после того, как она его вынашивала и рожала? Она отказывается от денег, сбегает, прячется, её приходится искать. Такие случаи были. Если у нас будет новая Конституция, надеюсь, она сместит некие акценты законодательства. Максим Обухов священник священник

Обухов добавляет, что иностранные сайты переполнены «циничными объявлениями», которые рекламируют услуги суррогатного материнства. В частности, в них говорится, что пара гомосексуалистов может воспользоваться услугой. Для этого им нужно лишь нанять женщину, которая готова притвориться женой. Такие объявления действительно существуют. Например, IVF Conceptions отмечает, что Россия является одним из лучших направлений для рождения ребенка с помощью суррогатной матери. При этом нужно учитывать, что для гомосексуалистов, с одной стороны, есть удобная лазейка — желающие завести ребёнка не должны состоять в браке. С другой — общество в России «гомофобно и консервативно, а некоторые суррогатные клиники принципиально не обслуживают одиноких людей».

Редакция NEWS.ru обращалась за комментарием в Главное следственное управление СК РФ по городу Москве, однако не получила ответ к моменту выхода статьи.