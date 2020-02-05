В России на фоне ожидающейся эпидемии коронавируса из Китая зафиксирован резкий дефицит медицинских масок. Эксперты заявляют: заводы не готовы удовлетворить массовый спрос, так как мощности фабрик рассчитаны не на «чрезвычайное потребление», а на примерно равномерную поставку для нужд больниц и поликлиник. В Москве данные медицинские изделия уже смели с полок, причём, по словам продавцов, в этом активно участвовали мелкие китайские бизнесмены. NEWS.ru удалось выяснить, что даже у спекулянтов, уже появившихся на рынке, крупные партии средств индивидуальной защиты органов дыхания по завышенным ценам мгновенно перекупаются для поставки в КНР, где их перепродают ещё в семь-восемь раз дороже. Впрочем, нас спасёт здоровый фатализм — одноразовые накладные повязки от коронавируса всё равно не помогут.

«Экономическое мародёрство»

4 февраля в федеральных СМИ с успокаивающими комментариями выступили представители Российской ассоциации аптечных сетей и Ассоциации производителей медицинских изделий, которые заверили что «в стране масок предостаточно», и они «не видят предпосылок для дефицита». При этом специалисты подтвердили, что в отдельных розничных точках дневная потребность в масках выше, чем за месяц торговли в то время, когда коронавирус ещё не спровоцировал панические настроения, а в целом их продажи выросли в три раза.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На практике всё выглядит немного иначе. Почти во всех регионах — от Центральной России до Дальнего Востока — цены на эти средства защиты взлетели в несколько раз. В Амурской области власти рапортовали, что «масок достаточно», и одновременно признались, что Минпромторгу РФ поставлена задача завезти эти изделия в регион из других частей страны, что по сути является противоречием. Зампред правительства России Татьяна Голикова поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в однодневный срок проверить наличие медицинских масок и их стоимость в регионах. Кроме того, местные управления ведомства теперь обязаны еженедельно направлять в центральный аппарат информацию об изменении цен на данные средства зищиты в субъектах РФ и реагировать на каждый случай повышения.

5 февраля пресс-служба ФАС предоставила NEWS.ru комментарий замруководителя службы Андрея Цариковского. Он пояснил, что, получив данные практически со всех регионов, ведомство пришло к выводу: цены на эти изделия совершенно не зависят от того, насколько реальна угроза распространения инфекции.

Как раз в тех регионах, которые находятся на Дальнем Востоке, и где угроза распространения вируса выше, там цены возросли в разумных пределах, — сообщил чиновник. — Самые высокий рост цен на маски зафиксирован в одной из дагестанских аптек — 650%. Это, на мой взгляд, просто нервная реакция населения и продавцов. Это экономическое мародёрство. И мы будем к этим товарищам применять все меры антимонопольного регулирования.

Корреспондент NEWS.ru обнаружил, что масок нет и в Москве. В аптеках их оказалось невозможно купить, даже если посещать их одну за другой в нескольких районах столицы. Продавцы разводят руками: всё раскупили. Продались даже те, которые обычно пылятся на полках до последнего, — детские защитные изделия с рисунками и большие упаковки на несколько десятков единиц. Сотрудница одной из аптек в восточной части города рассказала корреспонденту, что в какой-то момент перестала продавать их большими упаковками разом, выдавая на руки только по несколько штук. «Ну зачем кому-то по 70 масок?», — недоумевала женщина. Однако и в этой аптеке данное защитное средство вскоре закончилось.

Такое происходит каждый раз, когда случается эпидемия вроде коронавируса. Люди паникуют. Безусловно, некоторые покупают для перепродажи. Однако, если во время задымления Москвы несколько лет назад я видела, как маски продают у метро, то сейчас на спекулянтов не натыкалась, — рассказала аптекарь.

По словам провизоров, защитные маски не только быстро скупают, их ещё и привозят медленно и в меньшем количестве. В большинстве аптек последняя поставка была только на прошлой неделе. При этом аптекарям выдали по одной-две пачки, а новую партию обещали завезти примерно через семь дней. Продавцы предполагают, что сейчас некоторые скупают маски оптом прямо со складов.

Фармацевтический эксперт Сергей Шуляк в разговоре с NEWS.ru подтвердил наличие проблемы и подчеркнул, что она резко усугубляется глобальным международным характером нового спроса.

На самом деле, сейчас действительно присутствует проблема с ажиотажным спросом на маски. Он связан со слухами, в том числе неподтверждёнными, касательно коронавируса. Население бросилось в аптеки их скупать. Люди покупают их, но вы в Москве не так много людей увидите в масках, значит они лежат про запас, на «чёрный день». К нашему населению присоединились также челноки из Китая, которые переправляют партии масок на родину. Я знаю, что действительно по складам ходят китайцы и спрашивают большие партии. Ситуация складывается таким образом, что на самом деле подорожало сырьё, если его вообще возможно достать. Производители ставят заградительные цены, чтобы не смели всё под чистую. Дешёвых масок уже не осталось, а скоро будет дефицит и более дорогих. Уже сейчас он есть во многих аптеках. Люди жалуются на цены, но, к сожалению, их цена — это единственное, что может сдержать вот этот безумный спрос. Сергей Шуляк генеральный директор компании DSM Group, фарманалитик генеральный директор компании DSM Group, фарманалитик

Китайский фактор

Тем временем, в Москве на этот рынок уже вышли спекулянты. Судя по сайтам ритейлеров медицинских изделий, цена одной стандартной маски в упаковках по 50 штук колеблется от 1,5 до 1,8 рубля. Но на сайте Avito корреспонденту NEWS.ru удалось обнаружить объявления от 5 февраля о продаже таких же масок крупными партиями вплоть до 200 тысяч штук. При этом их стоимость доходит до 11 рублей за одно изделие. Все свежие объявления созданы с хронологической разницей в несколько минут.

Avito.ru

avito.ru

Одно из объявлений было размещено в 12:45 5 февраля, в этот же день к 14:30 все 200 тысяч масок раскупили. Корреспондент NEWS.ru связался с продавцом, женщиной по имени Ирен. Она рассказала, что следующая партия поступит завтра или послезавтра утром. После этого девушка предложила «сразу доставить» медизделия в Китай из Киргизии, так как именно из последней страны она осуществляет поставки в Москву. Разговаривая с корреспондентом, который выступил от имени покупателя, продавщица обратилась к нему с такой инициативой, поскольку решила, что клиент, «как и все остальные». Она призналась, что Поднебесная — именно то направление, куда все сейчас отправляют маски. В КНР Ирен предложила направить следующую партию, взяв транспортные расходы на себя.

NEWS.ru связался с россиянином Максимом Колгиным, который в данный момент находится в китайском городе Уси. Тот рассказал, что сейчас в городе соответствующих изделий не найти.

Мне отправили 500 масок из России. Последние, которые я брал, — 35 юаней за пять штук (63 рубля за одну штуку. — NEWS.ru), — сказал он.

По подсчётам NEWS.ru, при таких ценах перепродажа в Китае 200-тысячной партии масок, предлагаемой на Avito, принесёт 10 млн рублей чистой прибыли. Ирен также предлагала уменьшить количество отправляемых изделий, но не менее чем 50 тысяч штук в одной посылке.

Маска не спасёт, расслабимся

Говоря о преодолении дефицита, аналитик Сергей Шуляк поясняет, что промышленность не готова к столь резким изменениям конъюнктуры, поэтому нехватка этих изделий на фоне массовых панических настроений неизбежна.

Даже если заводы перевести на работу в три смены, сырья всё равно не будет, а импортировать его тяжело — ажиотаж на эту продукцию сейчас по всему миру, — говорит он. — Заводы, которые сейчас делают маски в России, они работают в основном на государственный сегмент, для медучреждений, ведь в обычной жизни маски никому не нужны. Их потребление обычно очень стабильно, запасы не рассчитаны на ажиотажный спрос.

Впрочем, похоже самым эффективным средством преодоления вышеописанной проблемы станет здоровый фатализм. Так, врач-терапевт Игорь Юркин рассказал NEWS.ru, что продающиеся в аптеках медицинские маски могут защитить только от бактерий и не служат препятствием для коронавируса.

Маска защищает только от бактерий, которые может выделять либо больной человек, либо может здоровый человек заразиться от другого. Вирус настолько мал, что он может спокойно проникать через сетку маски. В принципе, они от вирусов не защищают. Посмотрите любые костюмы, которые показывают, противовирусные. Там несколько слоёв масок, а не одна. Те маски, которые продаются у нас, они очень тонкие и они не задерживают вирус, — полагает Юркин.

Он добавил, что также не имеют никакого эффекта и противовирусные назальные мази. В частности, оксолиновая. Последняя вообще может вызывать продолжающееся до одного часа носовое кровотечение, отметил терапевт.

По его словам, следует пытаться предотвратить преодоление вирусом защитного барьера слизистой оболочки. Для этого нужно проветривать помещение, обрабатывать его с помощью ульрафиолетовой лампы и промывать нос солевыми растворами.

В подготовке материала также участвовали Марина Ягодкина и Павел Астахов.