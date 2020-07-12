Пока Россия переживала пандемию коронавируса, а рядовые жители сидели под замком, некоторые госкомпании, администрации субъектов и другие связанные с властью лица не стесняясь тратили деньги на избыточную роскошь. NEWS.ru подробно изучил подобные случаи и составил список выдающихся «транжир».

Сама по себе проблема необоснованно «роскошных» покупок властными или околовластными структурами не нова. Об этом часто пишут журналисты или оппозиционеры. Много раз траты получается отменить, если закупка приводит к скандалу. Подобные случаи во время пандемии COVID-19 выглядят наиболее вызывающе. Особенно с учётом того, как много состоятельных людей или спортивных клубов с госфинансированием тратят средства на покупку аппаратов искусственного дыхания, масок, горячей еды врачам и защитных спецсредств, которых остро не хватало по всей стране. Например, в марте ФК «Зенит» закупил оборудование для больницы Святого Великомученика Георгия, которая одной из первых в Петербурге стала лечить пациентов с коронавирусом. Или, например, в июне глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов выделил 50 млн рублей на покупку оборудования для больницы в Коми. Список можно продолжать.

На этом фоне странно смотрится, например, решение парламента Дагестана 22 апреля потратить 1 млн бюджетных рублей на наручные часы . Сообщалось, что депутаты купят 65 мужских и женских аксессуаров. Мужские будут из цинк-алюминиевого сплава «Аллой» с хромированным покрытием, а женские — из серебра 925-й пробы.

Не лучше выглядит и решение Верховного суда России потратить 17,5 млн рублей на семь новых автомобилей с тонировкой, кожаными салонами и устройствами ГЛОНАСС. СМИ написали, что искомые машины должны обязательно быть оборудованы бортовыми компьютерами, мультимедийными системами, системами бесключевого доступа и кнопками запуска двигателя, датчиками дождя и текстильными ковриками.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

13 мая стало известно, что «дочка» «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Томск» — к декабрю хочет закупить два новых бильярдных стола за 584,9 тысячи рублей каждый.

25 мая СМИ сообщили, что правительство Тюменской области закупит 12 автомобилей Toyota Camry. Машины обязательно должны быть выпущены в 2020 году и иметь сиденья с чёрной кожаной обивкой с подогревом, цветной восьмидюймовый дисплей, коробку «автомат», навигационную систему, аудиосистему с поддержкой CD/MP3/ с Bluetooth и запуск двигателя с кнопки.

Не обошлось во времена карантина, смертей и массового разорения малого бизнеса и без вклада средств в недвижимость. Так, благодаря кировскому горкому КПРФ стало известно о том, что 100 млн рублей будет выделено на строительство элитной резиденции для высокопоставленных чиновников на Чёрном озере. Компартия со ссылкой на проект рассказала, что планируется возведение пяти двухэтажных коттеджных домов с панорамными окнами, террасой и балконами, общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров — по 500 метров элитного жилья на одного чиновника. В каждом строении должна быть 49-метровая кухня. Ещё в резиденции будет баня площадью 90 квадратных метров, конференц-зал с рестораном и летней верандой, переходящей в пляжную зону для отдыха, пляж с террасой в 150 квадратных метров и подогреваемый бассейн под открытым небом.

В июне Генпрокуратура разместила тендер на реконструкцию санатория для своих работников. На это дело ведомство выделило 680 млн рублей. Согласно документам, будут построены три новых корпуса — два одноэтажных и один двухэтажный. Помимо этого, бюджетные средства пойдут на водопроводную сеть, котельные, теплоснабжение и канализации. Однако самое интересное, что в 2016–2018 годах на реконструкцию этого же объекта уже были потрачены 640 млн рублей. Там построили физкультурный комплекс, площадки для игры в футбол, баскетбол, хоккей и волейбол, а также два теннисных корта. В 2018 году санаторий сдавали как «полностью отремонтированный», а на торжественную церемонию открытия приезжали экс-генпрокурор Юрий Чайка и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Получается, что общая сумма ремонта санатория — более 1,3 млрд рублей.

Возможно, не такие, но всё же спорные траты в период пандемии были сделаны ради праздников и пиара голосования по новой Конституции РФ. Так, например, мэрия Москвы потратила почти полмиллиарда рублей на разгон облаков на майские праздники. Власти Сахалина потратили более 200 млн рублей на рекламу поправок в Конституцию, власти сибирских регионов — 36,5 млн рублей.

Между тем статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией оставляет желать лучшего: на 11 июля в России умерло от COVID-19 более 11 тысяч человек, и это только по официальным данным, из них 489 человек — это врачи.