В начале июля в СМИ появились сообщения о намерении руководства Высшей школы экономики (ВШЭ) сократить несколько десятков преподавателей. Увольнения должны коснуться Школы философии и Школы культурологии, которые входят в состав факультета гуманитарных наук. Учёные утверждают, что это происходит из-за их политических взглядов, которые не нравятся руководству вуза. Сотрудники и студенты ВШЭ создали петицию против массового увольнения преподавателей. NEWS.ru выяснил, что происходит в «Вышке» и к чему ведут сокращения в вузах.

Классовое разделение в высшей школе

В начале года министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что процесс оптимизации вузов должен быть завершён. Однако плана по закрытию учебных заведений нет. По его мнению, эта работа якобы «получила поддержку в профессиональном сообществе и в целом была позитивно воспринята в обществе». Чиновник считает, что для успешно развивающихся учреждений, которые при этом укомплектованы кадрами и имеют техническую базу, рисков нет. Закрытие прежде всего касается вузов-пустышек, напомнил он. Однако под каток попадают образовательные учреждения и их структурные подразделения, которые считаются вполне престижными.

Администрация Высшей школы экономики заявила о намерении сократить 22 ставки преподавателей: семь в Школе философии и 15 в Школе культурологии. В руководстве объясняют сокращения планами объединить школы. По данным журнала Doxa, некоторые преподаватели смогут снова устроиться в объединённой структуре, а остальных уволят.

Некоторых сотрудников ВШЭ собираются сократить по причине их «неблагонадёжности», утверждает сотрудник «Вышки» Виктор Горбатов. Он также в числе кандидатов на увольнение. В «чёрный список» попали преподаватели, публично высказывавшиеся на политические темы, подписывавшие письма в поддержку политзаключённых.

ВШЭ подтвердила информацию о сокращениях, однако опровергла, что это связано со взглядами преподавателей. Об этом сообщил директор по связям с общественностью университета Андрей Лавров в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По его словам, оптимизации связаны с тем, что на факультете гуманитарных наук, в который входят обе школы, «нарушен норматив соотношения числа студентов и преподавателей». Изменения связаны также с новой программой развития, которая будет делать упор на проектную деятельность.

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Профессор ВШЭ Гасан Гусейнов, который уже оказывался в центре медийного скандала, высказал опасения, что в новом учебном году не сможет работать в университете. Ему, как и другим преподавателям, пришло уведомление о сокращении ставки из-за реорганизации факультета.

Будущий руководитель новой Школы филологических наук Евгений Казарцев прямо сказал, что руководство поставило перед ним задачу очистить школу от тех, кто вредит репутации ВШЭ и, как он сказал, «ведёт политическую пропаганду в соцсетях», — сказал он в интервью Doxa.

Спустя несколько дней после известий о ситуации в «Вышке» стало известно, что доцента ВШЭ Ольгу Рогинскую сняли с должности академического руководителя. Как объяснила она сама, это произошло после поста в Facebook и интервью в студенческом журнале. По мнению администрации ВШЭ, она нарушила внутриуниверситетскую этику.

Ранее Рогинская рассказывала, что преподавателей до сих пор не оповестили о сокращениях. Она также не скрывала опасений, что образовательная программа претерпит радикальные изменения из-за того, что руководство ВШЭ внезапно стало недовольно её содержанием.

Позже состоялась встреча студентов с деканом факультета гуманитарных наук ВШЭ Михаилом Бойцовым. Он сообщил, что изменится вся структура университета, а не только их факультета. Бойцов отметил, что вклад гуманитарного факультета не особо высок: мало публикаций, стартовая зарплата выпускников низкая. Декан опроверг сообщения об увольнениях в вузе, сказав, что нет решений о сокращении ни одного из сотрудников.

Однако в профсоюзе «Университетская солидарность» со ссылкой на официальный документ утверждают, что на факультете планируют сократить 71,75 ставок профессорско-преподавательского состава. Из них 30,5 ставок в Школе философии, 17 — в Школе культурологии.

Вместе с тем профком заявляет, что будет бороться с потенциальными сокращениями в «Вышке». Организация хочет добиться от администрации университета публичного обсуждения этого вопроса, а также получить от неё разъяснения о том, кого планируется сокращать и по каким критериям.

Профком «Университетской солидарности» создал петицию на платформе Change.org против массовых увольнений из ВШЭ и уничтожения свободы слова внутри вуза.

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Более 300 студентов и аспирантов ВШЭ обратились к ректору Ярославу Кузьминову с призывом к открытому диалогу внутри университета по поводу реорганизации и объединения школ философии и культурологии.

Мы хотели бы выразить надежду на то, что данное обращение послужит началом публичной внутриуниверситетской дискуссии по поводу проводимой реорганизации с вовлечением всех заинтересованных сторон, в частности, студенческого сообщества и преподавательского состава. Мы всецело разделяем желание развивать как факультет гуманитарных наук, так и университет в целом. Однако в настоящий момент может сложиться впечатление, что значительная часть университета не имеет никакой возможности принять участие в происходящей реорганизации. Мы верим в то, что подобное представление возможно изменить, сделав настоящую дискуссию понятной и определённой для всех её участников, — говорится в документе.

В поддержку преподавателей ВШЭ выступили учёные из США. Американская ассоциация преподавателей славянских и восточноевропейских языков и Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований заявили, что обеспокоены тем, что вуз планирует уволить тех преподавателей, которые активно высказывали свою гражданскую позицию.

Решения о продлении контрактов сотрудникам не могут зависеть от их политической и социальной активности — для этого есть академические и профессиональные критерии. Реформирование Высшей школы экономики недостойными методами может подорвать её признанные во всем мире достижения. Это было бы огромной потерей для мировой науки, — сказано в заявлении.

В интервью NEWS.ru сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин пояснил, что структурные изменения ожидаются на трёх факультетах ВШЭ. По его данным, всего речь идёт о сокращении более 200 ставок.

Реорганизация, которая сейчас намечена, касается прежде всего внутренней структуры трёх факультетов — гуманитарных наук, менеджмента и бизнеса, а также права. Самое большое количество сокращаемых ставок — на факультете права. На факультете гуманитарных наук объединяется две школы — философии и культурологии — и два департамента — общеприкладной филологии, а также истории и теории литературы. Они (руководство ВШЭ. — NEWS.ru) пошли по довольно жёсткому пути: заявили о сокращении более 200 ставок на трёх факультетах. Павел Кудюкин сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», экс-замминистра труда и занятости населения РФ сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», экс-замминистра труда и занятости населения РФ

Пол словам Кудюкина, значительной части преподавателей, у которых 31 августа не заканчиваются трудовые договоры, разослали уведомление о возможном сокращении.

И ещё там немало преподавателей имеют трудовые договоры, которые завершаются 31 августа, — они находятся под риском, что им не продлят контракты и уволят в связи с окончанием срока действия. Люди находятся в недоумении, потому что непонятно, по каким критериям их будут оставлять или увольнять. Информация, которая идёт от руководства факультетов, противоречива и постоянно меняется. И люди в подвешенном состоянии: если бы им сказали, что собираются увольнять, то можно было начинать искать работу. Ведь в науке и высшем образовании чем ближе 1 сентября, тем сложнее найти работу в соответствии со своей квалификации и запросом. Это вызывает напряжение и недовольство, — отметил он.

По мнению Кудюкина, проблема заключается не столько в ударе по общественно-политическим взглядам преподавателей, сколько в целом по будущему статусу работников вуза.

Прежде всего, шум идёт по поводу них (оппозиционно-настроенных работников ВШЭ. — NEWS.ru). Хотя я думаю, из-за шума у них меньший риск увольнения. Просто внимание к этому привлечено вплоть до международного уровня. Скорее всего, им предложат какие-то другие должности в «Вышке». Проблема в том, что часть работников будет переведена с преподавательских на исследовательские ставки, но дело в том, что зарплата у научных сотрудников в «Вышке» ниже, чем у преподавателей. Но совершенно непонятна судьба тех, у кого истекают договоры, — им вообще ничего не говорят, — отмечает Кудюкин.

Похожего мнения придерживается и преподаватель политической философии, историк Илья Будрайтскис. Он убеждён, что проблема ВШЭ вписывается в мировой тренд.

То, что сейчас происходит в Высшей школе экономики, связано не только с политикой и стремлением поделить преподавателей на лояльных и нелояльных, но и в целом с тем, как меняется структура занятости в вузах. Ситуация в ВШЭ и во многих других университетах вписывается в мировую тенденцию, связанную с ростом доли преподавателей, которые работают на срочных контрактах, или почасовиков, и в сокращении тех, кто трудится на постоянной основе. Следствием этой практики является фактически классовое разделение в высшей школе. Илья Будрайтскис преподаватель политической философии, историк преподаватель политической философии, историк

По словам Будрайтскиса, с одной стороны, это узкая прослойка людей с постоянными контрактами, которые, например, совмещают преподавание и научную деятельность с какими-то административными обязанностями и из-за этого имеют стабильную и достойную зарплату. С другой стороны, это растущее количество преподавателей, которые не имеют постоянного договора. Эта проблема и в России, и в целом в мире связана со снижающейся защитой трудовых прав работников, добавил он.

40% за восемь лет

Процессы, подобные тем, что происходят в ВШЭ, судя по всему, не ограничены стенами одного вуза. Как писал NEWS.ru, в июне ректор МГИМО Анатолий Торкунов также объявил о возможных сокращениях в университете. В мае стало известно о сокращениях в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете (СПбГАУ). Там увольнения начались в разгар пандемии, о них рассказали сами преподаватели. Решение было принято на заседании учёного совета вуза при утверждении штатного расписания на 2020-2021 учебный год. Под оптимизацию попала 51 преподавательская ставка из 284 — примерно треть. Сотрудников СПбГАУ возмутила также закрытость, при которой принимались важные решения.

Сейчас мы имеем дело с сокращением в СПбГАУ и пытаемся этому противодействовать или, по крайней мере, смягчить последствия для преподавателей. Там всё более болезненно происходит, потому что большая часть преподавателей живёт в служебных общежитиях, и потеря работы будет означать для них выбрасывание на улицу в буквальном смысле, — отметил Павел Кудюкин.

По его словам, после того как в 2012 году правительство приняло «дорожную карту» по совершенствованию социальных отраслей, в российском высшем образовании было сокращено более 40% ставок. Как отмечает Кудюкин, на такие меры власти и руководители вузов якобы пошли для того, чтобы «частично выполнять майские указы Владимира Путина по поводу повышения зарплаты, поскольку поручение было дано, но соответствующее финансирование отпущено не было».

Для видимости роста зарплат профессорско-преподавательскому составу начали сокращать ставки, а людей оставляли, переводя их на доли этих ставок при сохранении той же самой нагрузки. Как правило, процедуру сокращения при этом не применяли. А чаще, когда истекал срок трудового договора, потихоньку сокращали ставку, не объявляли новый конкурс и человеку говорили, что срок действия трудового договора сокращён, до свидания, — комментирует Кудюкин.

Он убеждён, что сейчас «резервы так называемой оптимизации за счёт вырезания ставок более-менее исчерпаны». Этот процесс обходил стороной ВШЭ, где «всё только началось».

По мнению Ильи Будрайтскиса, единственным ответом на сложившуюся ситуацию «может стать профсоюзное объединение, борьба за постоянные трудовые договоры и защита прав тех, кто работает на незащищённых позициях».

К сожалению, у российских работников высшей школы таких возможностей меньше, чем у их коллег в западной Европе, поскольку у нас в принципе отсутствуют сильные профсоюзы в этой сфере. С другой стороны, такие ситуации как в ВШЭ делают эту проблему публичной, и в дискуссию включаются преподаватели не только из «Вышки», но и из других вузов. Мне кажется, что такая публичность создаёт потенциал для последующего образования структур солидарности преподавателей вузов, находящихся в ситуации постоянного ущемления своих трудовых прав, — уверен Будрайтскис.

Однако на фоне разного уровня самоорганизации преподавателей в России и Европе отечественные чиновники, ответственные за высшую школу, по мнению Павла Кудюкина, демонстрируют «карго-культовое стремление быть как якобы на Западе».

Российская «дорожная карта» требовала соотношения преподавателей и студентов 1:12 к 2018 году. Казалось бы, такое же соотношение и в британских вузах, которые анализировала сопредседатель нашего профсоюза Ванда Тиллес и выявила чёткую зависимость: чем меньше студентов приходится на одного преподавателя, тем выше рейтинг университета, — сравнивает Кудюкин.

Также он добавил, что на Западе в этом соотношении присутствует только постоянный профессорско-преподавательский состав без учёта преподающих ассистентов (teacher assistants. — NEWS.ru), то есть непостоянного персонала. В России же, как отмечает представитель профсоюза, «учитывают всех скопом».