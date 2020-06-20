Ректор МГИМО рассказал о планах по оптимизации штата сотрудников вуза

https://static.news.ru/photo/2f8737ee-b2e3-11ea-968c-fa163e074e61_660.jpg Здание МГИМО Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Штат сотрудников МГИМО планируют оптимизировать, сообщил 20 июня в эфире Первого канала ректор вуза Анатолий Торкунов. Таким образом он ответил на вопрос о возможных сокращениях в университете.

По словам Торкунова, в МГИМО произойдёт оптимизация штата. Пугаться этого процесса, как отметил ректор, не стоит.

Кроме того, руководитель вуза заявил, что в университете учебный год начнётся с 1 сентября. Также он подчеркнул важность проведения полноценного набора студентов из других стран.

Я думаю, что мы справимся с непростой ситуацией, и всё-таки я рассчитываю, что у нас не будет сокращения набора российских студентов. Я уверен, что не будет, — заявил Торкунов в эфире программы «Умники и умницы».

В середине мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал указ, согласно которому вузам рекомендуется организовать дистанционную работу со студентами в рамках профилактики коронавирусной инфекции нового типа. В конце месяца высшим учебным заведениям поручили постепенно снимать ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе. Институты и университеты должны организовать дистанционную сдачу экзаменов. Приёмную комиссию будет необходимо провести с учётом соблюдения мер профилактики COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство высшего образования и науки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», чтобы выпускники школ смогли подать документы в 54 российских университета.

Сервис заработает с 20 июня на портале государственных услуг. Первым начнёт принимать документы Дальневосточный федеральный университет — в 02:00 по московскому времени.