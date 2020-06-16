Россия предоставила ВОЗ настолько необычную статистику по заболеваемости и смертности от COVID-19, что стала предметом отдельного комментария организации. Это произошло на фоне резкого расхождения официально опубликованных данных Росстата и оперативного штаба по борьбе с пандемией. NEWS.ru разбирался в том, какие претензии у критиков российской статистики и какую опасность может таить такое сокрытие информации.

ВОЗ недоумевает

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 10 июня на брифинге в Женеве выступили с критикой статистики по заболеваемости коронавирусом, которая приходит из России. В частности, было отмечено, что низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится «необычно». В организации предложили Москве пересмотреть методы учёта. При этом в ВОЗ подчеркнули, что в России было сделано много тестов, а представитель организации Мелита Вуйнович сказала журналистам, что слова о статистике не нужно рассматривать как претензию.

В этот момент мы смотрим только статистику, другие факторы будут рассматриваться позже. Это привело к тому, что в одной стране смертность выше, а в другой ниже. Российская Федерация приняла и исполняет руководство ВОЗ по применению международной классификации заболевания в отношении смертности. Разработаны детальные руководства, которые принимаются. Российская Федерация делает очень много вскрытий, практически 100%, что позволяет более точно принимать всё руководство и делать такую статистику, — заявила Вуйнович.

Тем не менее слова представителя ВОЗ привлекли внимание тех, кто в России критикует официальную статистику по заболевшим COVID-19. Оперативный штаб по борьбе с пандемией регулярно публикует соответствующие данные на своем сайте. Если оперировать ими, обнаруживается несколько интересных особенностей. Президент России Владимир Путин заявил о том, что пик заболеваемости коронавирусом пройден в конце апреля и сообщил, что страна движется к плато по заболеваемости — то есть заканчивается каждодневный резкий прирост заболевших. Однако, судя по данным, оперштаба, плато начало оформляться только ближе к середине мая. А если взглянуть на отдельные области, то можно увидеть, что, вскоре после слов президента, число заболевших не менялось или практически не менялось изо дня в день. Так, например, в Липецкой области 5 мая было выявлено 47 заразившихся COVID-19, 6 мая — 46, 7 мая — 47, 8 и 9 мая — 49, 10 и 11 мая — 48. Похожим образом ситуация выглядит на Кубани: 4 мая — 96 человек, следующие два дня — 97, 7 и 8 мая — 99, 9 мая — 98, 10 — 99, 11 мая — 98.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Само по себе это не говорит о том, что статистику «рисуют». Однако это далеко не единственная проблема с ней. 11 июня Росстат опубликовал таблицу со смертностью за прошедшие месяцы, вплоть до апреля. В статистике указано в том числе число погибших от коронавируса. Данные разделены на две категории: в апреле, согласно Росстату, было зарегистрировано 2712 смертей пациентов с COVID-19, из них у 1660 человек инфекция стала «основной причиной смерти», а остальные умерли от «прочих важных состояний». Эти данные расходятся с официальными данными оперштаба — там сообщили о 1145 смертей от коронавируса в апреле. Вскоре после публикации, статистика была удалена со страницы на сайте Росстата и перемещена на другую. Возможно, это связано с тем, что согласно документу, данные должны были быть опубликованы на два дня позже. В ведомстве не смогли оперативно ответить на вопрос о том, почему данные Росстата отличаются от приведенных оперштабом и был ли использован другой метод. Однако там подчеркнули, что приведённая статистика — промежуточная, и может быть скорректирована по итогам года. Отметим, что, как уже говорилось выше, именно низкая смертность вызывала наибольшее удивление ВОЗ. Россия в этом плане в списке лидеров среди стран, переживающих эпидемию.

По мнению политолога Екатерины Шульман, большинство государственных служащих Российской Федерации — добросовестные люди, которые хотят выполнять свои обязанности и им не доставляет никакого удовольствия фальсифицировать данные.

Когда от них это требуют, они это делают, но когда нет — эти люди работают более-менее хорошо. Я никогда не соглашалась с тезисом о том, что на государственной службе происходит отрицательный отбор. Государство — выгодный работодатель, и люди туда идут не самые плохие, базово компетентные. Это в особенности касается Росстата, для работы в котором требуются определенные квалификационные навыки. Разговоры о том, что «вся статистика нарисована» — обычно плод неграмотности людей, которые не работали на госслужбе и не знают, как на самом деле всё происходит Екатерина Шульман политолог политолог

Политолог отмечает, что в данном случае есть сходство между тем, как часто говорят о том, что любые результаты выборов «можно нарисовать».

На самом деле, не всегда и не любые, и не так это просто, как кажется со стороны.

Тем не менее, реальность часто уступает политическим требованиям. Люди готовы на многое, чтобы оставаться работать там, где они работают. Но в моменты больших нагрузок, настоящих, а не выдуманных вызовов, в бюрократическом здании возникают щели, через которые мы можем наблюдать, если не полную картину действительности, то хотя бы приближение к ней, — говорит Шульман.

Вторая волна?

Возможное скрытие официальных данных несет в себе опасность ухода с плато вновь на резкий рост. Интересно, что в России официальные лица, в том числе всё тот же президент Путин уже заявили о возможности «второй волны» коронавируса осенью. Однако речь может идти о том, что реальной причиной «второй волны» может стать раннее снятие карантина под предлогом недостоверной статистики. Таким образом, вторая волна будет только лишь продолжением первой. Так об опасности «второй волны из первой» говорят данные по заболевшим без учета Москвы. Если исключить столицу, то заболеваемость в России неуклонно растёт — в регионах о выходе на плато речи пока не идёт. Более того, 10 июня количество новых случаев заболевания там составило 7203, а количество умерших — 160. Оба показателя — рекордные.

По словам Шульман, политические последствия наступления объединенных сил пандемии и долгосрочного экономического кризиса всё равно наступят осенью, и они будут отрицательными для организаторов конституционного голосования. Любое развитие событий обернётся против них.

Будет вторая волна заражения — люди скажут, что это от того, что слишком рано сняли карантин. Эта вторая волна на самом деле будет продолжением первой — обругают за то, что врали и искажали медицинскую статистику в стремлении побыстрее провести голосование. Не будет второй волны — скажут, что с вирусом всё было не так страшно, и зря карантином порушили экономику и лишили людей денег и рабочих мест. В условиях, когда меняющаяся политическая реальность против тебя, хорошей оптики уже не бывает. Нельзя идти против объективно обусловленного социально-политического процесса, можно только посочувствовать тем, по кому он пройдется, — считает эксперт.